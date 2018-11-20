МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне распродаж на мировых площадках.

Индекс Мосбиржи к 13.36 мск терял 0,78%, до 2355,28 пункта, индекс РТС — 0,57%, до 1129,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 14 копеек, до 65,69 рубля, курс евро символически снижался на 1 копейку, до 75,08 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,66% — до 66,35 доллара за баррель.

Американские площадки в понедельник упали 1,6-3% на фоне распродажи акций компаний технологического сектора, за ними последовали азиатские рынки, которые на закрытии торгов показали снижение на 0,5-2%. Европейские индексы также заражены пессимизмом и теряют к текущему моменту в пределах 1%.

"Спрос на риск очень низок на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики. Последняя статистика по потребительским продажам сигнализирует о начале ослабления американской экономики, что опять же играет не в пользу "бычьих" настроений", — комментирует Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс".

"Доллар США также демонстрирует слабость к основным валютам. Нефть продолжила консолидацию около 66 долларов за баррель, впрочем, пока снижение под отметку 65 за баррель в преддверии декабрьского саммита ОПЕК все еще кажется маловероятным. Трейдеры ожидают решения о сокращении добычи нефти", — добавляет она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (1,26%), "Интер РАО" (1,17%), "Аэрофлота" (0,99%), депозитарные расписки "Ленты" (0,77%) и акции "Новатэка" (0,45%).

Среди лидеров снижения – акции "Русснефти" (-2,77%), "Роснефти" (-2,24%), бумаги "Татнефти" (префы снижаются на 2%, обыкновенные акции – на 1,56%), акции "Газпром нефти" (-1,59%), "Лукойла" (-1,59%), а также акции "Энел России" (-1,51%), "Полюса" (-1,5%) и ВТБ (-1,41%).

Акции НМТП снижаются на 1,22% и уже падали на 3,4% — до 6,745 рубля — на фоне сообщения компании о дивидендах.

Совет директоров НМТП рекомендует дивиденды по результатам первых девяти месяцев 2018 года в размере 5,1 миллиарда рублей, или 26,48 копейки на акцию. Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 9 января 2019 года.

"Рынок негативно отреагировал на предполагаемый размер дивидендных выплат по итогам деятельности НМТП за девять месяцев текущего года. Многие рассчитывали на более щедрые выплаты. Впрочем, надежды эти были плохо обоснованными, так как прибыль НМТП существенно снизилась в текущем году. Прибыль по РСБУ сократилась в 2,2 раза, до 9,9 миллиарда рублей. Соответственно, выплата по итогам девяти месяцев составляет более 50% от прибыли", — комментирует ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи проведет очередные ноябрьские торги в коридоре 2345-2380 пунктов, считает Александр Разуваев из "Альпари". У "медведей" на сегодня драйверов значительно больше, чем у "быков", добавляет он.

Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA ожидает, что во второй половине дня индекс Мосбиржи будет консолидироваться вблизи значимого уровня 2350 пунктов.