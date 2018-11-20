МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник, оказавшись под давлением из-за распродаж на фондовых рынках, при этом пессимизм ограничивают ожидания решения ОПЕК+ о сокращении добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.21 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,19% — до 66,66 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,24%, до 57,34 доллара за баррель.

Трейдеры нефтяного рынка с пессимизмом реагируют на снижение на американских биржах в понедельник на 1,6-3%, которое увело вниз биржи Азии и Европы. Кроме того, на рынке сохраняются опасения вокруг избыточного предложения нефти на мировом рынке и замедления роста спроса на данный сырьевой товар. Добыча нефти в США с начала года выросла на 23%, до рекордно высокого показателя в 11,7 миллиона баррелей в день, который был зафиксирован минэнерго США по итогам недели, завершившейся 9 ноября.

По мнению брокера StarFuels Мэтта Стэнли (Matt Stanley), слова которого приводит агентство Рейтер, рынок вернулся к старой теме об избытке предложения нефти и недостатке спроса на сырье.

При этом поддержку ценам на нефть продолжают оказывать ожидания декабрьской встречи ОПЕК+ и ее решения относительно объемов добычи. Трейдеры ждут, что будет принято решение о сокращении добычи для поддержки сырьевого рынка.