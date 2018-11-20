МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Рубль вечером снижался к доллару и в меньшей степени — к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе ниже 1,14 доллара.

Провал рынка нефти на 5% – в район 63,4 доллара за баррель и обновление, таким образом, минимума с марта надавило на курс рубля вечером.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.04 мск повышался на 47 копеек — до 66,02 рубля, курс евро — на 20 копеек — до 75,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ЗА НЕФТЬЮ ВНИЗ

Рубль во вторник вечером снижался против доллара и в меньшей степени – к евро, отыгрывая уход европейской валюты на форексе ниже отметки 1,14 доллара.

Главным фактором давления вечером стала атака нефтяных "медведей", предпринятая ровно неделю спустя после обвала на 6,6% нефтяных котировок сорта Brent 13 ноября. Сегодня, во вторник, цены уже опускались на 5,1%, до 63,39 доллара за баррель – минимума с марта текущего года.

Определенное давление на рубль оказало увеличение минфином РФ при текущей конъюнктуре рынков в два раза объема ОФЗ, предлагаемых на завтрашнем аукционе до 20 миллиардов рублей по номиналу, отметил Иван Марчена из компании Forex Club.

При этом слова первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой отчасти поддержали рубль. Она заявила, что финансовые рынки и экономика России в 2018 году оказались более устойчивыми к колебаниям цен на нефть, в том числе благодаря бюджетному правилу.

Также помогла рублю статистика ЦБ РФ о том, что нерезиденты и дочерние иностранные банки значительно сократили объемы продаж на вторичном биржевом рынке. В октябре продажи составили 16,2 миллиарда рублей против 39,7 миллиарда в сентябре и 86,1 миллиарда рублей в августе.

В итоге доллар и евро вечером повышались на 0,2-0,6%. Рублевая цена марки Brent сползла в район уровня 4,25 тысячи за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,5-66,7 рубля, евро – в коридоре 74,6-76 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Ближе к концу текущеи? недели можно ожидать активизации продаж валютнои? выручки экспортерами к предстоящим выплатам в бюджет, с другои? стороны — не исключено, что основная часть экспортеров аккумулировала необходимыи? объем ликвидности еще на прошлои? неделе, успев реализовать валюту по привлекательному курсу, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал", говоря о факторах курсовой динамики рубля.