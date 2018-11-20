МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник ощутимо снизился из-за резкого ухудшения внешнего фона.

Падение западных фондовых рынков и обвал нефтяных котировок к минимумам с марта придавили стоимость российских активов.

По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи упал на 1,36%, до 2341,60 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,66%, до 1116,85 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНИЗ ВСЛЕД ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок во вторник к закрытию ощутимо снизился, отыгрывая негативную динамику мировых фондовых площадок. Опасения по поводу акций высокотехнологичного сектора из-за падения спроса на смартфоны толкнуло все рынки вниз.

Дополнительным фактором давления, особенно чувствительным для стоимости российских активов, стал провал рынка нефти. Сегодняшняя атака нефтяных "медведей" предпринята ровно неделю спустя после обвала на 6,6% нефтяных котировок сорта Brent 13 ноября. Сегодня, во вторник, цены уже опускались на 5,1%, до 63,39 доллара за баррель – минимума с марта текущего года.

В лидерах снижения среди "голубых фишек" закономерно оказались бумаги нефтегазового сектора: "Роснефти" (-2,5%), "Газпрома" (-1,7%), "Татнефти"(-1,7%), "Газпром нефти" (-2,4%). Подешевели также акции ВТБ (-3,5%) и Сбербанка (-1,9%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,5%) – на фоне удешевления рублевой цены на нефть до многомесячного минимума – в районе 4,25 тысячи рублей за баррель сорта Brent. Также поддержу акциям "Аэрофлота" оказали данные о росте перевозок пассажиров группой за первые 10 месяцев текущего года на 10,3% по сравнению с уровнем годовой давности, считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Выросли акции "Ленты" (+0,8%), Polymetal (+0,4%), ГДР "Русагро" (+0,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили падение и опустились ниже важных краткосрочных поддержек 2360 пунктов и 1125 пунктов соответственно, отметила Кожухова.

"Теперь перед индексом Мосбиржи открыта дорога к снижению в район октябрьских минимумов и уровню 2270 пунктов, а перед РТС – в район 1090 пунктов. Основным риском как для акций, так и для рубля в ближайшие часы является закрепление нефтяных котировок ниже 65 долларов и 55 долларов за баррель Brent и WTI соответственно", — добавила она.

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2230-2430 пунктов, а РТС – в коридоре 1080-1140 пунктов, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.