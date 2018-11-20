МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник снижением до 1,6%, ослабление банковского и технологического секторов, вызванное волатильностью фондовых рынков и внутренними новостями, оказало давление на торги, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,76%, до 6947,92 пункта, французский CAC 40 — на 1,21%, до 4924,89 пункта, немецкий DAX — на 1,58%, до 11066,41 пункта.

По данным агентства Рейтер, банковский сектор Европы просел на 2,3%, что стало его худшим днем почти за шесть недель. Акции Societe Generale подешевели на 2,1%, Barclays — на 2,7%, Deutsche Bank AG — на 4,8%.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что Deutsche Bank причастен к скандалу с Danske Bank по отмыванию денег. По данным издания, Deutsche Bank провел сомнительные транзакции на 150 миллиардов долларов, связанные с Danske Bank, выполняя тем самым роль банка-корреспондента.

Технологический сектор Европы следовал негативной динамике американских торгов. Давление на сектор оказали новости о том, что Apple сократила заказы на производство трех моделей iPhone в связи со слабым спросом. Биржи США снижаются на 1,7-2%.