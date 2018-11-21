МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ощутимо растут в среду утром после данных Американского института нефти (API), восстанавливаясь после падения на 6% во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,63% — до 63,55 долларов за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,7% — до 54,34 доллара за баррель.

Во вторник вечером падение нефтяных цен достигало 7%, при этом стоимость Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с 14 февраля. По итогам торгов вторника снижение цен на нефть составило более 6%. По мнению экспертов, цены упали в связи с опасениями, что на рынке нефти в следующем году будет избыток предложения.

В среду на нефтяном рынке происходит коррекционный рост цен после столь резкого падения. Инвесторы обратили внимание на данные API, которые показали, что за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в США упали на 1,545 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, прогнозировали рост запасов. Позже в среду рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,94 миллиона баррелей миллиона баррелей после повышения на 10,27 миллиона баррелей неделей ранее.

При этом определенное влияние на настроения инвесторов продолжают оказывать заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, сделанные во вторник. Он предупредил, что рынок нефти входит в фазу беспрецедентной неопределенности на фоне сложной мировой экономической ситуации и политических рисков. Времена для мировой экономики по-прежнему очень сложные, и состояние ее очень хрупкое, отметил Бироль.

Он также выразил мнение, что послабления в нефтяных санкциях США против Ирана стали неожиданностью для ряда игроков рынка. "В результате сегодня мы видим высокое предложение на рынке нефти, а цены упали на 20 долларов", — сказал Бироль в интервью агентству Рейтер.