МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Покупателями новых еврооблигаций "Русгидро" в рублях выступили инвесторы из России, Азии и Европы, рассказали РИА Новости представители организаторов размещения.

"Русгидро" во вторник разместило "длинные" трехлетние еврооблигации с погашением в январе 2022 года на 15 миллиардов рублей с купоном в размере 8,975% годовых, что соответствует доходности 8,983% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P.Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

"На пике наполнения книги заявок спрос инвесторов трехкратно превысил итоговый объем выпуска, составив 43 миллиарда рублей, что позволило дважды снизить первоначальный ориентир по доходности, сначала с 9,125-9,250% годовых до 9-9,125% годовых, затем до 8,95-9% годовых с прайсингом внутри диапазона", — рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

На российских инвесторов пришлось 62% выпуска, азиатские инвесторы выкупили 36%, остальное пришлось на инвесторов из континентальной Европы и Великобритании. Банки приобрели 76% выпуска, оставшиеся 24% — инвестиционные фонды.

"Поскольку выпуск евробондов номинирован в российской валюте, естественно, присутствовали заявки от инвесторов РФ, но достаточно большой был спрос из Азии – компания очень плотно работает с азиатским рынком, о чем говорит успешная сделка в юанях на прошлой неделе. Азиатские инвесторы проявили очень серьезный интерес к размещению евробондов "Русгидро" в рублях", — сказала управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская.

Рынок немного ухудшился к концу дня на фоне снижения котировок нефти и продажи ОФЗ, но компании в этих условиях удалось провести очень успешное размещение, добавила она.

"Транзакция стала еще одной успешной сделкой эмитента после размещения еврооблигаций в офшорных юанях на прошлой неделе. На российском рынке сейчас достаточно ограниченное количество компаний, которые могут разместить два транша, ориентированные на различные регионы, в частности, Азию", — отметил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.