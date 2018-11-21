МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" растут сегодня более чем на 6%, до максимумов почти за два месяца, на повышенных торговых оборотах, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 13.05 мск бумаги крупнейшей в РФ авиакомпании росли в цене на 6,4%, ранее в среду они дорожали до 108,76 рубля – максимума с 25 сентября. Ажиотаж выражается также в повышенных торговых оборотах: бумаги авиакомпании по этому показателю обогнали многих традиционных лидеров — наиболее ликвидные "фишки" — и уступают сегодня только Сбербанку.

Индекс Мосбиржи при этом почти не меняется.

Во вторник акции "Аэрофлота" выросли на 3,5%.

Поддержку бумагам компании в последние дни оказывает резко упавшая в цене рублевая стоимость нефти – с многолетних пиков в районе 5,7 тысячи за баррель марки Brent к текущим многомесячным минимумам около 4,15 тысячи. Между тем, стоимость топлива — ощутимая статья расходов авиакомпании. В значительной степени падение рублевой цены топлива стало заслугой крепкого рубля, слабо реагирующего на провал цены нефти в долларовом выражении, который с начала октября к минимумам 20 ноября (около 61,7 доллара) составил около 29%.

Кроме того, накануне крупнейшая в РФ авиакомпания сообщила, что за январь-октябрь увеличила перевозки пассажиров на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 47 миллионов человек.