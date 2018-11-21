МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжаются расти в среду, несколько восстанавливаясь после падения накануне, в то время как прогнозируется дальнейшая волатильность на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.29 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,63% — до 63,55 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,95%, до 54,45 доллара за баррель.

Во вторник вечером падение нефтяных цен достигало 7%, при этом стоимость Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с 14 февраля. По итогам торгов вторника снижение цен на нефть составило более 6%. По мнению аналитиков банка Goldman Sachs, который приводит агентство Рейтер, вчерашнее падение нефтяных цен отражает "озабоченность по поводу избыточного предложения сырья в 2019 году… и более общие опасения товарного и фондового рынков на фоне прогнозов замедления развития экономики".

Рынок также ожидает данных о запасах нефти в США за неделю, которые будут опубликованы позднее в среду. Согласно прогнозам, запасы за прошлую неделю выросли на 2,1 миллиона баррелей. При этом по данным Американского института нефти (API) коммерческие запасы нефти в США упали на 1,545 миллиона баррелей за неделю по 16 ноября.

По прогнозу аналитиков Goldman Sachs, нефтяной рынок будет оставаться волатильными в ближайшие недели. "Потребуются фундаментальные факторы для стабилизации цен и, в конечном счете, их роста", — заявили в банке, добавив, что к таким факторам будет относиться твердые доказательства того, что добыча в ОПЕК постепенно снижается, а также дополнительные сигналы об устойчивости спроса на нефть.