МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Рубль днем слегка повышается к доллару и в меньшей степени — к евро на фоне роста европейской валюты до 1,14 доллара.

Попытки коррекционного роста рынка нефти и словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной поддержали курс рубля.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.38 мск снижался на 22 копейки — до 65,94 рубля, курс евро — на 8 копеек и равнялся 75,17 рубля.

РУБЛЬ НЕМНОГО ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта днем повышалась против доллара и евро в рамках коррекции. Попытки рынка нефти отскочить наверх после снижения вторника более чем на 6% поддержали рост рубля.

В свою очередь, поддержку нефти оказали данные Американского института нефти (API), зафиксировавшего снижение на прошлой неделе коммерческих запасов нефти в США на 1,545 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 2,94 миллиона баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефтепродуктов выйдут в среду вечером.

Также рубль получил поддержку от слов главы ЦБ РФ о смещении баланса рисков для российской экономики в сторону их проинфляционной составляющей, что означает сохранение жесткой денежно-кредитной политики.

Наконец, удачное размещение Минфином России на первом аукционе в среду ОФЗ на 10 миллиардов рублей по номиналу — серии 26223 с погашением в феврале 2024 года — добавило позитива в динамику рубля, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

В итоге доллар и евро днем снижались против рубля на 0,1-0,3%, а рублевая цена нефти колебалась около уровня 4,2 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Внешние риски остаются основными ограничителями для роста рубля, однако в ближайшие 3-6 месяцев растущий профицит текущего счета при все еще высоких ценах на нефть и приличной (по меркам развивающих рынков) положительной величине реальных ставок в РФ будет обеспечивать ему поддержку, оценил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Рубль продолжает достаточно успешно сопротивляться падению нефтяных котировок, рассуждает руководитель инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Иван Нечаев.

"Основным подспорьем "россиянину" в этом противостоянии выступает отсутствие покупок валюты на открытом рынке со стороны Банка России, а также временная отсрочка нового пула американских санкций. Тем не менее, не стоит забывать о снижении спроса на риск у инвесторов, основанием которому служат как продолжающиеся "торговые войны" США с их экономическими оппонентами, так и в целом укрепление американской экономики, снова начавшей "тянуть на себя одеяло" (переток капитала) у стран сектора Emerging Markets", — добавил он.