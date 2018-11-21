МОСКВА, 21 ноя —ПРАЙМ. Российский рынок акций растет вечером по основным индексам вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи к 17.32 мск рос на 0,69% — до 2357,83 пункта, индекс РТС — на 1,05%, до 1128,61 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 31 копейку — до 65,85 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 75,08 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,28% — до 63,33 доллара за баррель.

"Российский рынок, переживший 6%-ное падение нефти, сегодня восстанавливается следом за ценами на "черное золото". Нефть марки Brent прибавляет в весе 1,4% после публикации данных по запасам от API, создавая почву для коррекционного отскока наверх. К тому же стоит отметить, что накануне нефтяные котировки достигли важного уровня поддержки, поставив третью точку в растущем с января 2016 года тренде", — отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Аэрофлота" поднимались более чем на 6%, до максимумов почти за два месяца, на повышенных торговых оборотах. К текущему моменту акции авиаперевозчика растут на 5,24%.

Поддержку бумагам компании в последние дни оказывает резко упавшая в цене рублевая стоимость нефти – с многолетних пиков в районе 5,7 тысячи за баррель марки Brent к текущим многомесячным минимумам около 4,15 тысячи. Между тем, стоимость топлива — ощутимая статья расходов авиакомпании. В значительной степени падение рублевой цены топлива стало заслугой крепкого рубля, слабо реагирующего на провал цены нефти в долларовом выражении.

Кроме того, накануне крупнейшая в РФ авиакомпания – "Аэрофлот" сообщила, что за январь-октябрь увеличила перевозки пассажиров на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 47 миллионов человек.

Также в лидерах роста – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (4,87%), бумаги "Мечела" (префы растут на 1,95%, обыкновенные акции – на 4,31%), акции Qiwi (2,72%), НМТП (2,13%), "Полюса" (2,07%), а также акции "Русала" (1,74%), "Аптечной сети 36 и 6" (1,67%), "Черкизово" (1,66%), АФК "Система" (1,38%)и акции Polymetal (1,32%).

Среди лидеров снижения – акции "Мосэнерго" (-1,29%), ОВК (-1,12%), "Юнипро" (-1,02%), "М.Видео" (-0,98%), "Фосагро" (-0,93%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Чтобы отечественный рынок подтвердил настрой на отскок, вечерние данные по нефти, которые выйдут в 18.30 мск, должны указать на сокращение запасов, в противном случае сигналы на отскок будут нейтрализованы и нужно будет ждать новых, считает Игнатенко из TeleTrade.

"Если биржевики сочтут информацию о том, что законы о новых санкциях в отношении России будут приняты не раньше марта или апреля следующего года, достоверной, то у них появятся дополнительные основания для игры на повышение", — добавляет она.

"Недавние падение цен на нефть порядка 6% было вызвано опасениями по поводу излишнего предложения в виду активной добычи в США и мягких санкций по отношению к Ирану. После возобновления роста котировок, стоит обратить внимание на компании: "Газпром нефть", "Роснефть", "Татнефть", а также "Лукойл". Потенциал роста в данных компаниях может составить порядка 1,5%", — говорит Гайдар Гасанов из компании "Международный Финансовый Центр".