МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду поднимаются в рамках коррекции после двух сессий снижения, вызванных давлением на технологический сектор, инвесторы также оценивают данные внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.02 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,43% — до 24570,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,16%, до 6988,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 2660,13 пункта.

За первые два дня рабочей недели индексы США потеряли порядка 3-4%, сильнее всего просел техсектор на опасениях вокруг компании Apple. Ранее на неделе СМИ сообщили о том, что корпорация снизила заказы на производство новых смартфонов iPhone в связи со слабым спросом, что негативно сказалось на биржах США.

Другие опасения инвесторов были связаны с перспективами мирового экономического роста. Негативно повлияло на торги вторника и падение нефтяных цен на 7%. В целом данные факторы оказывали давление на мировые фондовые рынки, снижение было отмечено также на биржах Азии и Европы.

Инвесторы оценивают и противоречивую статистику по США. Так, оказались лучше ожиданий данные по числу сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны. В октябре индикатор вырос на 1,4% к сентябрю, тогда как ожидался рост только на 1%. Рост индикатора был зафиксирован впервые за последние шесть месяцев.

Кроме того, рынок разочаровали данные индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) — показатель в ноябре, по окончательной оценке, снизился до 97,5 пункта с 98,6 пункта в октябре. Ожидалось снижение лишь до 98,3 пункта.