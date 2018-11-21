МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Курс доллара в среду меняется без единой динамики к мировым валютам, инвесторы оценивают перспективы развития торговых отношений между КНР и США, свидетельствуют данные бирж и комментарии экспертов.

По состоянию на 20.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1393 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,137 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 113,02 иены за доллар со 112,77 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 96,76 пункта.

В центре внимания рынков остаются новости о торговых отношениях США и Китая. Так, торгпред США Роберт Лайтхайзер отметил в своем отчете в среду, что с марта 2018 года КНР стала чаще предпринимать попытки завладеть американскими технологиями и интеллектуальной собственностью через действия в компьютерных сетях.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на деловом саммите АТЭС заявил, что до тех пор, пока Китай не изменит своего отношения к торговле, США не поменяют своего курса в отношении этой страны.

Стратег UBS Global Wealth Management Джонас Дэвид (Jonas David), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что итоги встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине определят дальнейшую динамику курса доллара и доходности американских госбондов. "Если после саммита участники рынка не почувствуют ослабление торговых рисков, то они могут поставить под сомнение перспективу повышения ставки ФРС в декабре", — добавил эксперт.

Ставка Федеральной резервной системы (ФРС) США на данный момент находится на уровне 2-2,25% годовых. Регулятор по-прежнему планирует еще одно повышение ставки в текущем году, которое станет уже четвертым по счету.