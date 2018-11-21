МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос вместе с зарубежными площадками, отмечают эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,7% — до 2357,97 пункта, индекс РТС — на 0,95%, до 1127,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.13 мск снижался на 52 копейки — до 65,64 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 74,8 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 2,48% — до 64,08 доллара за баррель.

"После вчерашнего масштабного обвала практически на всех мировых фондовых рынках, сегодня биржевые площадки в той или иной степени начали восстанавливаться. С переменным успехом, понятно, но, тем не менее, динамика у всех была положительная", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

"Российские фондовые площадки вели себя сегодня на удивление спокойно и целенаправленно – открывшись лишь незначительным снижением они перешли к ровному и стабильному росту, не отличающемуся бешеными темпами, но и без попыток разворота вниз. Закрытие вполне естественно прошло вблизи максимумов дня, что с технической точки зрения выглядит весьма благочестиво", — добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Аэрофлота" выросли на 6,46%, до максимумов почти за два месяца, на повышенных торговых оборотах. Объем торгов акциями авиаперевозчика на Московской бирже превысил 2,2 миллиарда рублей.

Поддержку бумагам компании в последние дни оказывает резко упавшая в цене рублевая стоимость нефти – с многолетних пиков в районе 5,7 тысячи за баррель марки Brent к текущим многомесячным минимумам около 4,15 тысячи. Между тем, стоимость топлива — ощутимая статья расходов авиакомпании. Кроме того, накануне крупнейшая в РФ авиакомпания сообщила, что за январь-октябрь увеличила перевозки пассажиров на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 47 миллионов человек.

Также в лидерах роста – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (7,09%), бумаги "Мечела" (префы выросли на 1,95%, обыкновенные акции – на 3,91%), акции Qiwi (3,32%), депозитарные расписки X5 (2,97%), "Полюса" (2,25%), а также акции "Русала" (2,02%), "Интер РАО"(2,01%), НМТП (1,98%), АФК "Система" (1,82%), "Черкизово" (1,66%).

Среди лидеров снижения – акции "Мегафона" (-1,77%), префы "Татнефти" (-1,63%), акции ТМК (-1,01%).

Акции "Фосагро" снизились на 0,81% к закрытию торгов, несмотря на позитивные данные по МСФО за третий квартал текущего года.

Так, чистая прибыль компании в третьем квартале выросла на 6% — до 7,798 миллиарда рублей, скорректированная прибыль выросла в 2,2 раза, до 12,879 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 35% — до 62,778 миллиарда рублей, EBITDA выросла в 1,7 раза, до 23,385 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA возросла на 8 процентных пунктов, до 37%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2310-2410 пунктов, а РТС – в коридоре 1115-1145 пунктов.

"Завтра за океаном отмечают День Благодарения и торги не проводятся, а в пятницу на американских площадках короткий торговый день. В результате, часть игроков предпочтет уйти на длинные каникулы, в преддверии которых фиксирует прибыль по спекулятивным коротким позициям. Подъем в Штатах поддержал наши акции, позволив индексу Мосбиржи отыграть уровень 2350 пунктов, что вновь перевело данную отметку в разряд поддержек", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Скорее всего, после активного открытия в четверг, российский фондовый рынок до конца недели ляжет в дрейф у достигнутых уровней, полагает он. Отсутствие торгов в США приведет к низкой активности наших инвесторов и пониженным объемам торгов, считает аналитик.

"Рублевый индикатор будет консолидироваться в пределах 2335-2365 пунктов и к концу недели получит шанс чуть сползти. Индекс РТС продолжает двигаться в обозначенном прежде коридоре 1110-1135 пунктов", — прогнозирует Анна Бодрова из "Альпари".