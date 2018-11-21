МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в среду закрыли торги в "зеленой зоне", инвесторы оценивали заявления правительства Италии о проекте госбюджета страны на 2019 год, свидетельствуют данные бирж.

Британский FTSE 100 по итогам торгов вырос на 1,47%, до 7050,23 пункта, французский CAC 40 — на 1,03%, до 4975,5 пункта, немецкий DAX — на 1,61%, до 11244,17 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB поднялся на 1,41%, до 18731,55 пункта.

Инвесторы продолжают следить за новостями по бюджету Италии на 2019 год. Премьер-министр страны Джузеппе Конте в среду выразил надежду на конструктивный обмен мнениями с главой Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером по поводу госбюджета, правительственный проект которого вновь отклонила ЕК.

Как сообщил ранее в среду еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, Италия не выполняет критерии ЕС по долгу, поэтому Еврокомиссия считает оправданным введение в отношении страны так называемой процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP) в части госдолга. Московиси подчеркнул, что пока это не означает старт этой процедуры.

По мнению стратега UBS Global Wealth Management Джонаса Дэвида (Jonas David), которое приводит агентство Рейтер, рынки оптимистичны относительно достижения бюджетного компромисса между Брюсселем и Римом.

Совет министров Италии 13 ноября принял решение не изменять основные параметры госбюджета на 2019 год, несмотря на то, что 23 октября ЕК отклонила данный документ, дав Риму три недели на его доработку. Правительство постановило сохранить все основные позиции, заложенные в госбюджет, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета.