МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили среду преимущественно в плюсе в рамках коррекции перед праздниками, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones не изменился и составил 24464,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,92%, до 6972,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,3%, до 2649,92 пункта.

За первые два дня рабочей недели индексы США потеряли порядка 3-4%, сильнее всего просел техсектор на опасениях, связанных с новостями о снижении Apple заказов на производство новых смартфонов iPhone в связи со слабым спросом. Повлияло на торги и падение цен на нефть.

В четверг биржи США будут закрыты в связи с празднованием в стране Дня благодарения, торги в "Черную пятницу" завершатся раньше обычного.

Эксперты ждут данных от ритейлеров в предстоящий сезон распродаж. По словам старшего портфельного менеджера Russell Investments Кевина Дивнея (Kevin Divney), отчеты таких компаний, как, например, Amazon, являются потенциальным катализатором возвращения к позитиву. "Рост праздничных продаж более 5% будет обнадеживающим", — сказал он агентству MarketWatch.

В среду стало известно о росте числа сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в октябре на 1,4% к сентябрю, тогда как ожидался рост только на 1%. Рост индикатора был зафиксирован впервые за последние шесть месяцев.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в ноябре, по окончательной оценке, снизился до 97,5 пункта с 98,6 пункта в октябре. Ожидалось снижение лишь до 98,3 пункта.

В центре внимания рынков остаются новости о торговых отношениях США и Китая. Так, торгпред США Роберт Лайтхайзер отметил в своем отчете в среду, что с марта 2018 года КНР стала чаще предпринимать попытки завладеть американскими технологиями и интеллектуальной собственностью через действия в компьютерных сетях.