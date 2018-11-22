МЕХИКО, 22 ноя /ПРАЙМ/. Курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы за 10 дней вырос сразу на 22%, сообщает в среду сайт Dolar Today.

Если 12 ноября за единицу американской валюты давали чуть более 255 суверенных боливаров, то в эту среду – уже более 311. При этом в официальной обменной системе DICOM доллар стоит всего 77,21 боливара. Отметку в 200 боливаров курс "черного" рынка преодолел менее месяца назад – 25 октября.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.

При этом власти Венесуэлы в августе заявили о либерализации доллара и отмене действовавших многие годы ограничений на оборот валюты. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес уже сообщил о планах открытия 300 обменных пунктов по всей стране, где люди смогут свободно обменивать валюту по близкому к рыночному курсу.