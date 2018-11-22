ПЕКИН, 22 ноя /ПРАЙМ/. Одним из текущих трендов является снижение доли доллара в глобальных операциях с валютой, растут операции с другими валютами — евро и юанем, рассказал журналистам член правления, управляющий директор по денежному рынку Московской биржи Игорь Марич.

"Еще один текущий тренд: снижение доли доллара в глобальных операциях с валютой. Эта тенденция еще активно поддерживается и в России, где соответственно растет доля операций с другими валютами. Объем биржевых операций с парой евро-рубль по итогам 10 месяцев этого года вырос на 25% до 51,4 триллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказал Марич на полях форума "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала", организованном Московской биржей.

Тем временем за 10 месяцев этого года объем биржевых операций по валютной паре юань-рубль вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 943 миллиардов рублей, уточнил он.

"Увеличение сделок в юанях и рублях связано с увеличением внешнего товарооборота, который несмотря на девальвацию и прочие факторы в этом году достигнет 100 миллиардов долларов", — пояснил Марич.

Согласно данным главного таможенного управления Китая, товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-октября 2018 года вырос на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 87,24 миллиарда долларов.