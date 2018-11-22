МОСКВА, 22 ноя —ПРАЙМ. Почти половина опрошенных операторов связи РФ ожидают в 2019 году повышения тарифов в пределах 10%, говорится в опросе информационно-аналитического агентства TelecomDaily, который имеется в распоряжении агентства "Прайм".

В опросе приняли участие топ-менеджеры более 100 федеральных и региональных телекоммуникационных компаний в 15 городах России. При этом крупнейшие мобильные операторы РФ — МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), Tele2 — не участвовали в исследовании, сообщили РИА Новости представители компаний. В "Мегафоне" не прокомментировали участие компании в опросе.

Согласно опросу, 81% респондентов не сомневаются, что в следующем году вырастут тарифы на услуги связи. Около половины (52%) опрошенных считают, что рост тарифов на связь будет в пределах 10%. При этом 29% респондентов считают, что в 2019 году году тарифы подорожают более чем на 10%. Среди главных рисков для компаний оказались повышение с 1 января 2019 года ставки НДС с нынешних 18% до 20%, волатильность рубля и реализация требований "пакета Яровой".

Источник на телекоммуникационном рынке рассказал агентству "Прайм", что мобильные операторы повысят тарифы в 2019 году из-за повышения НДС и "пакета Яровой".

Во вторник вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев сообщил журналистам, что оператор не планирует никаких резких изменений тарифов в связи с повышением НДС. При этом он не исключил, что рост тарифов операторов может произойти, но это будет зависеть от ситуации на рынке мобильной связи РФ.

В пресс-службе "Вымпелкома", Tele2 и "Мегафона" от комментариев воздержались.