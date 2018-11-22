МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром стабилизировались после обвала на 7% во вторник и последующей коррекции в среду более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent находилась на отметке 63,28 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI закрепилась на уровне 54,45 доллара за баррель.

Объем торгов на рынке нефти в четверг понижен из-за празднования Дня благодарения в США. В четверг американские биржи будут закрыты, а в пятницу торги завершатся раньше обычного — в 21.00 мск.

Во вторник падение нефтяных цен достигало 7% на фоне опасений переизбытка нефти на рынке из-за роста мировой добычи и перспектив ослабления роста спроса на сырье. В среду стоимость нефти в рамках коррекции выросла более чем на 3%, однако рост был несколько сдержан статистикой по ее запасам в США.

По данным минэнерго США, за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1% — до 446,9 миллиона баррелей. Ожидался рост только на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 миллиона баррелей.