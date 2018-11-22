МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,61% — до 6,21 доллара, "Лукойла" — на 0,52%, до 72,76 доллара, "Новатэка" — на 0,45%, до 177,9 долларов. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,13% — до 4,65 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 2,56%, до 27,57 доллара.

Цена бумаг ВТБ уменьшалась на 0,62% — до 1,29 доллара, Сбербанка — на 1,07%, до 12,23 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 1,18% — до 17,14 доллара.

Расписки "Норникеля" дешевели на 0,44% — до 17,92 доллара, "Северстали" — на 0,3%, до 15,31 доллара, НЛМК — росли в цене на 0,69%, до 24,79 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 0,3% — до 13,25 доллара, "Ленты" — росла на 0,35%, до 3,54 доллара. Бумаги АФК "Система" дешевели на 1,44% — до 2,39 доллара.