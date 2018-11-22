МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США, опубликованных днем ранее и не оправдавших ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.13 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,79%, до 62,91 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,32%, до 53,91 доллара за баррель.

В четверг инвесторы отыгрывают опубликованные в среду данные минэнерго США о том, что за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали рост только на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 миллиона баррелей. Продолжение роста запасов нефти в США усиливает обеспокоенность инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке.

В то же время объем торгов на рынке нефти в четверг ниже обычного из-за празднования Дня благодарения в США. В четверг американские биржи будут закрыты, а в пятницу торги завершатся раньше обычного.

Участники торгов также обратили внимание на то, что банк JP Morgan Chase понизил свой прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2019 году до 73 долларов за баррель с предыдущего прогноза в 83,5 доллара за баррель. При этом уже в 2020 году среднегодовая стоимость нефти Brent будет около отметки в 64 доллара за баррель, считают аналитики JP Morgan.

При этом негатив на рынке продолжают сдерживать ожидания того, что ОПЕК+ примет решение сократить объем добычи на фоне замедления роста мирового спроса на нефть. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. "Вопрос в том, что сделает ОПЕК в декабре, будет ли она сокращать добычу, и если будет, то насколько", — сказал агентству Рейтер стратег PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).