МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет, несмотря на волатильность на рынке нефти и падение европейских площадок, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 16.41 мск рос на 0,58% — до 2371,61 пункта, индекс РТС — на 1,02%, до 1138,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 9 копеек — до 65,57 рубля, курс евро рос на 1 копейку, до 74,77 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,28% — до 63,66 доллара за баррель (в ходе торгов фьючерс уходил под отметку в 63 доллара за баррель).

Европейские индексы теряют порядка 0,4-1,08%, также следует из динамики торгов.

РОСТ НА НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ

"Сегодня в США праздник – День благодарения, поэтому биржи там будут закрыты, но фьючерсы на основные индексы торгуются. В отсутствие американских инвесторов существенных изменений на финансовых рынках ждать не стоит, хотя ситуация на мировых биржевых площадках вновь планомерно ухудшается. Почти на 0,7% упали сегодня индексы Китая, а вот рынки Гонконга и Японии показали почти нейтральную динамику", — комментирует Василий Олейник из "Финама".

С открытием торгов в Европе ситуация в целом в мире резко ухудшилась, обращает внимание он. Опять на первый план вышли риски с Италией, где в подвешенном состоянии находится утверждение плана бюджета на следующий год, указывает аналитик.

К середине дня объем сделок на основной секции Московской биржи не дотянул до 15 миллиардов рублей, отмечает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер". Впрочем, затишье оказалось полезным для отечественных инвесторов, которые предпочитают покупать, а не продавать, указывает он.

Новостной фон весьма скудный, но есть и некоторые интересные моменты, добавляет аналитик.

В частности, управляющий директор по денежному рынку Московской биржи Игорь Марич рассказал, что доля нерезидентов на рынке акций сохраняется на уровне 48%, на рынке облигаций 15%, а на срочном доля выросла за пять лет с 38% до 47%. Он также сообщил, что западные банки не отмечают какого-либо оттока клиентов с российской биржи. "Если следовать истине, что рынок знает всё, то, как минимум, он не ждет ухудшения внешней ситуации", — отмечает аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Полюса" (2,77%), ММК (2,73%), Московской биржи (2,48%), акции "Русгидро" (1,86%), префы "Сургутнефтегаза" (1,41%), а также акции "Интер РАО"(1,38%) и акции "Распадской" (1,14%).

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,09%), акции "Северстали" (-0,8%), "Русала" (-0,74%), АФК "Система" (-0,72%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA ожидает, что индекс Мосбиржи будет и дальше колебаться вблизи отметки 2350 пунктов на низких торговых оборотах.

"До конца дня не стоит ждать существенного изменения инвестиционных настроений. Российские биржевые индексы имеют все шансы закрыть текущий день в плюсе. Техническая картина по ним пока не меняется, оставаясь нейтральной. В целом, они уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций Европы и США и слабости цен на нефть", — комментирует Олейник из "Финама".