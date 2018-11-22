МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курсы фунта стерлингов и евро к доллару в четверг вечером поднимаются на новостях о том, что проект декларации о будущих отношениях Британии и ЕС был согласован переговорщиками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.17 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2868 доллара с 1,2777 доллара за фунт на предыдущем закрытии, курс евро к доллару увеличивался до 1,1401 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1384 доллара за евро.

Курс доллара снижался также и по отношению к иене — до 112,98 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,07 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,19%, до 96,53 пункта.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил сегодня в Twitter, что проект политической декларации о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза после выхода страны из ЕС (Brexit) был согласован на уровне переговорщиков и в целом на политическом уровне.

"Это воодушевляющие новости с точки зрения инвесторов, поскольку они дают столь нужную ясность инвесторам и компаниям", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега Rabobank в Лондоне Джейн Фоули (Jane Foley).

При этом из-за празднования Дня благодарения в США американские биржи закрыты, вы результате чего объем торгов снижен.