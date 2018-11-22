МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Международного инвестиционного банка (МИБ) до "BBB+" с "BBB", прогноз по рейтингу — стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ МИБа подтвержден на уровне "F2".

"Повышение РДЭ МИБа отражает улучшение в оценке Fitch платежеспособности банка до "a" с "a-". Это, в свою очередь, является результатом укрепления общего профиля риска банка", — объясняет агентство.

Fitch отмечает также рост географической диверсификации кредитного портфеля и улучшения в управлении рисками.

МИБ — международная межгосударственная организация. Банк был учрежден в 1970 году, штаб-квартира находится в Москве. В настоящее время странами-участницами являются Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия, также в 2015 году свое членство в МИБ после 15-летнего перерыва возобновила Венгрия. Уставный капитал МИБ составляет 1,3 миллиарда евро, в том числе оплаченная часть — 302,6 миллиона евро. Доля РФ в оплаченном капитале составляет 49,6%.