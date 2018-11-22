МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг повысился на фоне устойчивого рубля и в условиях пониженного воздействия извне на фоне выходного в США, где отмечается День благодарения.

Снижение рынка нефти не смогло преломить тенденцию к росту котировок российских акций.

По итогам четверга рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,49%, до 2369,53 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,97%, до 1138,38 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль вечером не изменяется к доллару (65,66 рубля) и теряет 12 копеек против евро, поднявшегося до 74,88 рубля.

Российский фондовый рынок в четверг умеренно подрос, не реагируя на снижение западноевропейских фондовых индексов. Выходной в США обеспечил спокойный внешний фон и поддержал попытки российских игроков сыграть на повышение. Рынок нефти при этом демонстрировал невнятную динамику на фоне роста ее запасов в США и неуверенности экспертов в способности ОПЕК+ договорится о новом сокращении добычи, а затем исполнить эту договоренность. Встречи основных производителей сырья ожидаются в начале декабря в Вене.

В лидерах повышения среди "голубых фишек" оказались акции ММК (+3,3%), "Полюса" (+3,1%), а также Московской биржи (+2,3%), отыгрывающей новостной фон, образованный проходящим в Китае форумом "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала", проводимом российской торговой площадкой, отметил Иван Марчена из компании Forex Club. Подешевели же, в частности, акции "Распадской" (-1,6%), "Новатэка" (-1%), "Русала" (-0,9%).

Объемы торгов в четверг оказались ниже среднего, что говорит о кратковременности возникшего импульса к повышению, считает Анастасия Соснова из ИК "Фридом финанс". "Особых сигналов к развитию оптимизма на внутреннем рынке извне не поступает, что может служить косвенным подтверждением того, что рост на отечественной бирже будет недолгим", — добавила она. Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2320-2420 пунктов, а РТС – в коридоре 1125-1155 пунктов, оценил Марчена.