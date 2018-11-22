МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрылись в четверг в минусе, при этом британский FSTE 100 показал самое сильное снижение на фоне укрепления фунта, вызванного очередными новостями о процессе выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 1,28%, до 6960,32 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 4938,14 пункта, немецкий DAX — на 0,94%, до 11138,49 пункта.

"Рост оптимизма по поводу Brexit помог росту фунта и снижению FTSE 100 на фоне ряда позитивных объявлений сегодня, которые способствовали росту оптимизма", — рассказал агентству Рейтер рыночный аналитик IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).

Курс фунта к доллару вырос на 0,8%, что, в свою очередь, оказало давление на британский индекс. Укрепление национальной валюты негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, поскольку в таком случае их доход в долларах снижается.

Ранее в четверг глава Евросовета Дональд Туск сообщил в Twitter, что проект политической декларации о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза после выхода страны из ЕС (Brexit) был согласован на уровне переговорщиков и в целом на политическом уровне.

Позднее вице-президент ЕК Юрки Катайнен сообщил о том, что ожидает, что все остающиеся вопросы согласования проекта договора о Brexit и политической декларации удастся разрешить к воскресенью, когда пройдет саммит ЕС.