МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером стабилизировался к доллару и снижался к евро на фоне сползания рынка нефти.

Заявления замминистра финансов РФ Сергея Сторчака по поводу рынка государственных облигаций оказали определенное давление на валюту РФ, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.25 мск повышался на 3 копейки — до 65,69 рубля, курс евро — на 15 копеек — до 74,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – СТАБИЛЬНОСТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль в четверг вечером почти не менялся против доллара и снижался к евро, отыгрывая попытки закрепления европейской валюты на форексе на круглой отметке 1,14 доллара.

Рынок нефти не смог продолжить коррекцию вверх и сползает вниз — в район 62,5 доллара за баррель сорта Brent. Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать статистика из США. По данным минэнерго страны, за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали рост только на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю сохранилась на уровне предыдущей недели в 11,7 миллиона баррелей.

Трейдеры также продолжают обращать внимание на недавние слова президента США Дональда Трампа. Вечером в среду Трамп написал в Twitter, что благодарит Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть. Накануне его заявления, во вторник, нефть потеряла в цене 7% на опасениях переизбытка нефти на рынке.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы сокращения добычи нефти ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Кроме слабой нефти, определенное давление на рубль оказали и словесные интервенции замминистра финансов РФ Сторчака по поводу рынка государственных облигаций.

Он, в частности, заявил, что Минфин РФ не доволен сложившимися на рынке высокими доходностями по ОФЗ. Однако "сломать" рынок и размещаться по более высоким ценам (и соответственно с низкой доходностью) ведомство не может, признал чиновник.

При этом Сторчак заявил, что в ближайшую среду Минфин попытается уловить тренд и нарастить объем размещения ОФЗ с прошлых 20 миллиардов рублей по номиналу, которые, в свою очередь, оказались вдвое выше предыдущего размещения.

В итоге доллар мало менялся, евро вечером повышался на 0,2%. Рублевая цена марки Brent сползла в район уровня 4,1 тысячи за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,1-66,3 рубля, евро – в коридоре 74,2-75,6 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

В 2019 году при условии восстановления покупок валюты на рынке Центробанком РФ в рамках бюджетного правила, курс доллара в среднем составит около 65 рублей — при сохранении санкционного давления в прежнем виде, оценил Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

"Если же будет отменена вторая часть осенних санкций Белого дома и осеннего законопроекта о санкциях от сената США доллар сползет в 2019 году до 60 рублей", – добавил он.