МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Банк России создал пространство для маневра и возможность сглаживать негативное влияние внешних шоков на национальную валюту, и хотя риски ввода санкций и волатильности на рынке нефти остаются, инвесторам не так выгодно в текущих условиях играть в carry-trade с рублевыми активами. О том, каким мы можем увидеть рубль в парах с долларом и евро в 2019 году, в каком диапазоне будет торговаться нефть марки Brent, почему международные валютные спекулянты сосредоточились на долларе в интервью агентству "Прайм" рассказал главный стратег и глобальный руководитель аналитического департамента швейцарской банковской группы Julius Baer Кристиан Гаттике.

- Как вы сейчас оцениваете инвестиционный климат в России? Изменился ли он за последний год? Если да, то, что повлияло на настроения глобальных инвесторов?

— По оценкам аналитиков Julius Baer, мы сейчас в целом находимся в условиях очень нестабильной инвестиционной среды. Последние недели мы были свидетелями повышенной волатильности на рынке нефти и на фондовых площадках. Эта ситуация характерна для всего мирового рынка и связана с повышенной неопределенностью на фоне геополитических факторов и торговых споров. Кроме того, происходят масштабные перемены: курс доллара США повышается, котировки сырьевых товаров находятся под повышенным давлением. Все это создает проблемы для сырьевых экономик, в том числе для России.

Кроме того, стоит отметить, что рост глобальной экономики сегодня выглядит гораздо более неровным по сравнению с тем, что мы наблюдали год назад. ВВП США сохраняет высокие темпы роста, в Европе ситуация неоднозначная, Япония стабилизируется, а развивающиеся страны сталкиваются с ухудшением динамики из-за колебаний цен на сырьевые товары.

Россия сильно зависит от глобальной экономики и особенно от ситуации на сырьевых рынках. Российский рынок всегда выглядит привлекательным для инвесторов, когда сырье дорожает, а курс доллара падает, то есть когда ФРС США смягчает кредитно-денежную политику.

Однако сейчас мы находимся в обратной ситуации, которая не способствует улучшению положения развивающихся стран. В связи с этим инвесторы требуют повышенную премию за риск. Доходность по российским ОФЗ составляет около 8%, инфляция держится у отметки в 3%, так что российский рынок предлагает довольно высокую премию на фоне повышенного уровня неопределенности и заметного оттока капитала. Для инвесторов это хороший показатель.

- Как вы оцениваете динамику рубля за последний год? Насколько рубль держится уверенно по сравнению с другими валютами развивающихся рынков? Можете ли вы дать прогноз по курсу рубля против доллара и евро до конца года и на 2019 год?

— Динамика курса рубля во многом определяется ценами на сырье и санкциями. Если не учитывать фактор санкций, то она похожа на динамику валют других развивающихся экономик. При этом российский рубль является одной из немногих валют, имеющих справедливую оценку к доллару США, большинство других – недооценены. Текущее соотношение пары USD/RUB адекватно отражает уровень цен в России и США. Принимая во внимание тот факт, что мы не ожидаем смены тренда на сырьевом рынке, на горизонте 12 месяцев мы прогнозируем небольшое ослабление российской валюты до уровня около 70 рублей за доллар и 84 рублей за евро.

Оценивая степень влияния сырьевых цен и санкций на рубль, можно сказать следующее. Нефть будет торговаться в довольно узком коридоре и не будет создавать больших проблем для российской валюты, хотя, конечно, определенная волатильность вполне возможна. Учитывая, что в котировки рубля уже во многом заложена вероятность сохранения санкций, как обособленный риск, они выглядят гораздо более сильным драйвером для валюты. Кстати, они могут иметь как позитивное (если, например, ЕС ослабит или отменит санкции), так и негативное (в случае принятия новых санкций) влияние. Тем не менее, если мы ошибаемся в наших прогнозах по нефти, изменение ее котировок гораздо сильнее отразится на российской валюте, чем санкции.

Дальнейшее повышение ставок ФРС США является негативом для рубля и инвестиций в рублевые активы. Если же Федеральный резерв прекратит ужесточение кредитно-денежной политики или понизит ставки, российский Центробанк получит хорошую возможность для ослабления своей политики. Это окажет большую поддержку всей экономике, но вероятность такого сценария в нашем базовом прогнозе практически отсутствует.

- Насколько России, по вашему мнению, удается справляться с санкциями? Держателями почти 26% российских ОФЗ являются иностранные инвесторы. Несет ли это риск для России, учитывая возможное дальнейшее ужесточение санкций и распространение ограничений на госдолг? Как вы считаете, насколько вероятны эти события (распространение санкций на госдолг) и насколько это отпугнет инвесторов?

— Очевидно, что Россия адаптируется и довольно хорошо справляется с санкционным режимом. Индексы деловых настроений PMI указывают на улучшение ситуации в экономике после негативной динамики в начале года. Мы видим признаки восстановления. Россия научилась жить с санкциями.

Если мы посмотрим на рынок облигаций, мы увидим ситуацию, которая заметно отличается от 1998 года, когда долговая нагрузка была очень высокой. Сегодня государственный внешний долг составляет менее 20% от ВВП, российские корпорации также ведут очень консервативную долговую политику.

В других развивающихся странах ситуация сильно отличается, там уровень долговой нагрузки как в государственном, так и в корпоративном секторе гораздо выше. Российская экономика сегодня находится в гораздо более благоприятных условиях и вряд ли может столкнуться с долговым кризисом.

- Насколько остается велика доля carry-trade на валютном рынке (например, в торговле с рублевыми активами) среди других стратегий иностранных инвесторов?

— На самом деле, сегодня операции carry-trade характерны, скорее, для доллара США, особенно с учетом того, что на американском рынке совершенно иной уровень рисков по сравнению с Россией. Инвесторы из Европы и Японии, где процентные ставки находятся на нуле, сегодня смотрят именно на доллар.

Принимая во внимание текущие ставки на внутреннем рынке, мы можем говорить о том, что играть против рубля сегодня довольно сложно. Центральный банк России может влиять на курс рубля, у него есть пространство для маневра и возможность сглаживать негативное давление на национальную валюту. Операции carry-trade с рублем становятся актуальными тогда, когда ФРС США начинает понижать процентные ставки. А это может случиться только в начале следующего десятилетия, в 2020 или 2021 годы. 15 лет назад все активно вливали деньги в развивающиеся страны, но сегодня не та ситуация, и мы не видим вероятности ее повторения в обозримой перспективе.

- На ваш взгляд, будет ли ФРС США поднимать процентную ставку на очередном заседании, которое пройдет в декабре? А в следующем году? Какие есть причины "за" и "против" решения?

— Мы ожидаем повышение ставки ФРС США на заседании в декабре и еще четыре повышения в течение 2019 года. Согласно консенсус-прогнозу, ставки будут повышены только три раза, так что наш прогноз на декабрь 2019 года на 50 б.п. выше среднего по рынку и составляет 3,5%. Федеральный резерв будет повышать ставки до тех пор, пока в экономике США не начнутся проблемы, и не будет обращать внимания на остальной мир, не будет переживать за развивающиеся страны.

Ситуация похожа на 1990-е годы. Тогда случилась цепочка кризисов – в Мексике, в Азии, в России. ФРС США продолжала ужесточение политики до тех пор, пока не произошло банкротство американского хедж-фонда LTCM. Оно заставило регулятора сменить курс, потому что возник риск цепной реакции и распространения кризиса на американский рынок.

Сегодня события развиваются по близкому сценарию. Американская экономика демонстрирует сильный рост, увеличиваются зарплаты, инфляционное давление пока отсутствует. Если такая динамика будет сохраняться, ФРС будет продолжать повышать ставки. Если же в развивающихся странах случится кризис, и он затронет США по финансовым каналам, или если инфляция ускорится, и появятся признаки перегрева экономики, американский центробанк изменит направление своей политики.

- Как повышение ставок может отразиться на паре евро-доллар и на паре доллар-рубль?

— Что касается евро, 2019 год будет очень важным для единой европейской валюты. Рынки будут следить за ситуацией в Италии, выборами в ЕС, новыми назначениями в Европейской комиссии, за Brexit. Кроме того, 31 октября 2019 года завершается период председательства Марио Драги, который может покинуть Европейский центральный банк, повысив ключевую ставку. В ближайшие 12 месяцев мы ожидаем укрепление евро (в том числе по отношению к рублю). Это хорошие новости для российских экспортеров в ЕС, которые смогут за счет этого увеличить свою прибыль.

- Последние недели нефть подвержена сильной волатильности и уже несколько раз резко падала на 7-8%. На каком уровне, по вашим оценкам, баррель Brent будет в 2019 году?

— Нефть, по нашим оценкам, в ближайшие 12 месяцев будет торговаться в коридоре 60-80 долларов США за баррель. Сектор будет, скорее всего, находиться под влиянием специфических рыночных факторов, баланса спроса и предложения, а не кредитно-денежной политики ФРС. Решающими факторами будут действия ОПЕК+ и позиция Вашингтона по отношению к Ирану.

Стоит отдельно упомянуть американские санкции против Ирана. Все ожидали, что эмбарго будет жестким, и цены довольно активно росли на этом фоне. Однако в момент его вступления в силу Вашингтон ослабил свою позицию и позволил многим потребителям продолжать покупать иранскую нефть. Это стало большим сюрпризом для рынков. Но мы должны помнить, что США не заинтересованы в ценах на нефть выше 80 долларов США за баррель, а стоимость бензина на внутреннем рынке выше 4 долларов за галлон означает большие проблемы для действующей администрации. Именно эти факторы сыграли свою роль в итоговом решении Вашингтона. Также нужно сказать, что, если котировки нефти поднимаются выше 80 долларов США за баррель, на рынок выходят сланцевые производители и американские власти. Если же цены падают к 60 долларам США за баррель, страны-производители собираются вместе и договариваются о сокращении добычи. В итоге в самом ближайшем будущем котировки скорректируются, но в среднесрочной перспективе они будут скорее снижаться. Через 12 месяцев прогноз может, конечно, измениться.