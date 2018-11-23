МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — День благодарения — раннее закрытие торгов на бирже /в 13:00/

 

 

 

 

 

 

 JPY Япония — День благодарности труду — выходной на Токийской фондовой бирже

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (3кв2018) 1,1% 1,1%
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2018) -0,2% -0,2%
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 51,2 51
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 55,3 55
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 52,2 52,2
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 54,7 54,5
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 52 52
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 53,7 53,5
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь) 53,1 53
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 1,5%

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0%

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь) -0,4% 0,3%
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) -0,4% 0,1%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) -0,1% 0,1%
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 55,7 55,7
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь) 54,9 56
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь) 54,8 54,9
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 888

 

 
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -47,1 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 381,2 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC -9,2 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 201,4 тыс

 

 
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -59,8 тыс

 

 
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -102,3 тыс

 

 
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 10 тыс

 

 
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -37 тыс

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Северсталь — ВОСА (реестр закрыт 29.10.2018, в заочной форме, див-ды 9м2018) 24,44 (1кв2017) + 22,28 (1П2017) + 35,61 (3кв2017) + 27,72 (2П2017, фин) — див-д 2017 38,32 (1кв2018) + 45,94 (1П2018) + 44,39 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.12.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB АЛРОСА-Нюрба — ВОСА (реестр закрыт 22.10.2018, изменения в Устав)

 

 

 

 

 

 

 RUB Evraz Plc — закрытие реестра под див-ды 3кв2018 $0,3 (1П2017) + $0,3 (фин) — див-д 2017 $0,13 (1кв2018) +$0,4 (1П2018) +$0,25 (3кв2018, рекоменд. СД, выплаты — с 21.12.2018) — див-д 2018