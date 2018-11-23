МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — День благодарения — раннее закрытие торгов на бирже /в 13:00/
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|JPY
|Япония — День благодарности труду — выходной на Токийской фондовой бирже
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|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (3кв2018)
|1,1%
|1,1%
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2018)
|-0,2%
|-0,2%
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|51,2
|51
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|55,3
|55
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|52,2
|52,2
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|54,7
|54,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|52
|52
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|53,7
|53,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь)
|53,1
|53
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|1,5%
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|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0%
|
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-0,4%
|0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|-0,4%
|0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-0,1%
|0,1%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|55,7
|55,7
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь)
|54,9
|56
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
|54,8
|54,9
|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|888
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|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-47,1 тыс
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|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|381,2 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|-9,2 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|201,4 тыс
|
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-59,8 тыс
|
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-102,3 тыс
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|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|10 тыс
|
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-37 тыс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Северсталь — ВОСА (реестр закрыт 29.10.2018, в заочной форме, див-ды 9м2018)
|24,44 (1кв2017) + 22,28 (1П2017) + 35,61 (3кв2017) + 27,72 (2П2017, фин) — див-д 2017
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (1П2018) + 44,39 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.12.2018) — див-д 2018
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|RUB
|АЛРОСА-Нюрба — ВОСА (реестр закрыт 22.10.2018, изменения в Устав)
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|RUB
|Evraz Plc — закрытие реестра под див-ды 3кв2018
|$0,3 (1П2017) + $0,3 (фин) — див-д 2017
|$0,13 (1кв2018) +$0,4 (1П2018) +$0,25 (3кв2018, рекоменд. СД, выплаты — с 21.12.2018) — див-д 2018