МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа с 21 декабря включает депозитарные расписки на акции ритейлера "Лента" в расчет индекса Мосбиржи и индекса РТС, при этом исключает из расчета обыкновенные акции НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), говорится в сообщении торговой площадки.

"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 декабря 2018 года… В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС включаются депозитарные расписки на акции "Ленты". Покинут индекс обыкновенные акции ПАО "НПК ОВК", — говорится в сообщении.

При этом в лист ожидания на исключение из состава индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Мечел".

Отмечается также, что базы расчета индекса "голубых фишек", широкого рынка и отраслевых индексов акций останутся без изменений, а в базу расчета индекса акций средней и малой капитализации включаются обыкновенные акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП).