МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Рубль днем снижается к доллару и повышается к евро на фоне сползания европейской валюты в район 1,135 доллара.

Налоговый период ноября в РФ, когда экспортеры продают валютную выручку для перечисления рублей в бюджет, компенсирует негативное влияние падения рынка нефти к минимуму за год в район 60 долларов за баррель.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.39 мск повышался на 17 копеек — до 65,79 рубля, курс евро снижался на 14 копеек и равнялся 74,71 рубля.

РУБЛЬ УСТОЙЧИВ, НЕСМОТРЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта днем умеренно снижалась против доллара и на столько же повышалась к евро. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) остается практически стабильной около отметки 69,8 рубля. Снижение рынка нефти — уже в район 60 долларов за баррель сорта Brent, которое не отмечалось с ноября прошлого года, пока слабо сказывается на динамике курса рубля.

Такие тенденции уже вылились в снижение рублевой цены нефти в район ключевого уровня 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent, хотя несколько недель назад этот показатель обновлял максимум в районе 5,7 тысячи.

Эксперты рынка нефти опасаются, что ОПЕК и ОПЕК+ не смогут на венской встрече в начале декабря обеспечить сокращение добычи нефти, которое в предыдущие два года работало и поддерживало нефтяные котировки на высоком уровне. При этом аналитики не исключают ослабление спроса на топливо в мире на фоне замедления темпов роста мировой экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

Поддержка рублю приходит от налогового периода ноября, пик которого придется на ближайший понедельник, когда будут уплачиваться в бюджет НДПИ и акцизные сборы. Экспортеры под эти платежи продают валютную выручку. В итоге, доллар днем повышался против рубля на 0,2%, а евро снижался на 0,2%.

ПРОГНОЗЫ

Причиной крепости рубля являются продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами в понедельник, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Сегодня ожидается сохранения курсового диапазона 65,5-66 рубля за доллар, поддержка со стороны экспортеров может сохраниться, добавил он.

Дальнейшая девальвация рубля ограничена неплохим положением госбюджета и резервов Минфина, однако его укрепление едва ли возможно в условиях падающей нефти, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Что же касается нефтяных котировок, то глубину падения цен на нефть сейчас трудно прогнозировать с точки зрения таких фундаментальных факторов как спрос и предложение, поскольку пока неясен статус североамериканских сланцевиков – как они выживают при нефти по 55 долларов, что ниже порога рентабельности большинства из них. По сравнению с 2014-м годом их финансовое положение значительно ухудшилось, поскольку теперь они закредитованы под завязку", — добавил эксперт.