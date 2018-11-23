МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вечером усилил снижение по основным индексам на нефти, обвалившейся в район 59 долларов за баррель по марке Brent, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.40 мск падал на 1,43% — до 235,63 пункта, индекс РТС — на 2,23%, до 1113 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 46 копеек — до 66,08 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 74,99 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился в район 59 долларов за баррель.

"Китайский рынок провалился почти на 2,5%, что стало поводом для просадки отечественных индексов. Кроме того, нефть обновила минимум текущей осени и пока отказывается подавать какие-либо сигналы на разворот", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Корпоративных новостей почти нет, поэтому рынок торгует идеи недавнего прошлого, отмечает Кочетков из "Открытие брокер".

"Аэрофлот" (-2,64%) вновь выбился в лидеры рынка благодаря перспективам падения расходов на топливо, указывает аналитик.

За последние четыре дня, пока падали мировые рынки и даже золото, "Полюс" прибавил более 9%, отмечает Иван Нечаев из НПФ "Согласие". "Появляется впечатление, что за этим ростом стоят хорошие новости, которых рынок еще не знает", — добавляет он. К текущему моменту акции "Полюса" растут на 0,32% против рынка.

"По бумагам "Сафмар Финансовые инвестиции" (-5,63%) идет фиксация прибыли, которая образовалась в результате роста на новостях о программе обратного выкупа на шесть миллиардов рублей", — отмечает Кочетков.

Московская биржа с 21 декабря включает депозитарные расписки на акции ритейлера "Лента" в расчет индекса Мосбиржи и индекса РТС, при этом исключает из расчета обыкновенные акции НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК). На этом фоне бумаги "Ленты" растут на 0,17%, ОВК — падают на 1,22%.

Нефтяники, что ожидаемо, дружной группой тянут рынок вниз, указывает Кочетков.

Так, акции "Газпрома" падают на 1,79%, "Газпром нефти" – на 2,21%, "Лукойла" – на 2,83%, "Роснефти" – на 1,79%, префы "Транснефти" – на 0,65%, акции — "Новатэка" на 0,9%, снижаются также бумаги "Татнефти" (префы – на 3,37%, обыкновенные акции – на 4,3%), бумаги "Башнефти" (префы – на 1,11%, обыкновенные акции – на 1,03%). При этом традиционно на ослаблении рубля растут префы "Сургутнефтегаза" — на 0,47%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок завершит день в минусе, реагируя на очередные минимумы по нефти, отмечает Кочетков из "Открытие брокер".

Рублевый фондовый индекс Мосбиржи теперь вряд ли вернется к 2350 пунктом, считает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".