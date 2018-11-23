МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля против доллара и евро в течение завершающейся рабочей недели демонстрировал стабильность. При этом курсы доллара и евро оставались близко к минимальным уровням с начала ноября. Рубль пытался удержать круглые уровни 66 и 75 против доллара и евро, соответственно.

При этом российская валюта, похоже, совсем отвязалась от рынка нефти, которая продолжила валиться быстрыми темпами, повторив провал вторника (13 ноября) более чем на 6% — как раз во вторник, но уже 20 ноября, а затем и в пятницу – 23 ноября. Отсутствие обострения в геополитическом и санкционном плане позволило рублевым "быкам" продолжить корректировать премию к курсу основных резервных валют против рубля. Таким образом, снижение геополитических угроз отчасти компенсировало просадку нефти. Налоговый период ноября также поддерживал спрос на рублевую ликвидность. На этом фоне рублевая цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня 4 тысячи за баррель впервые за несколько месяцев, хотя еще несколько недель назад она обновляла многолетние максимумы в районе 5,7 тысяч.

В итоге, "американец" по итогам рабочей недели вечером в пятницу повышался на 30 копеек до 66,3 рубля, а евро снижался на 20 копеек до 75,15 рубля.

РУБЛЬ ПРИВОДИТ В БАЛАНС РИСКИ

Начало недели российская валюта пыталась расти против основных резервных валют. Приближение пика налогового периода ноября оказывало поддержку курсу рубля на фоне ожиданий встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября — начале декабря на встрече "большой двадцатки" в Аргентине. Отсутствие геополитического негатива в новостях и надежды на благоприятные итоги саммита лидеров США и России поддерживали рубль, несмотря на неуверенную динамику рынка нефти.

Однако ухудшение внешнего фона все же затронуло курс рубля – он несколько снизился к доллару и евро в середине недели. Главным фактором давления стала атака нефтяных "медведей", предпринятая ровно неделю спустя после обвала на 6,6% нефтяных котировок сорта Brent 13 ноября и ставшая такой же результативной. Игроки рынка опасаются нового дисбаланса, когда предложение топлива будет превалировать над спросом.

Впрочем, рубль нашел определенную поддержку в словах первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой. Она заявила, что финансовые рынки и экономика России в 2018 году оказались более устойчивыми к колебаниям цен на нефть, в том числе благодаря бюджетному правилу.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила о смещении баланса рисков для российской экономики в сторону их проинфляционной составляющей, что означает сохранение жесткой денежно-кредитной политики. Это также поддержало курс рубля.

Наконец, позитивной оказалась статистика ЦБ РФ о том, что нерезиденты и дочерние иностранные банки значительно сократили объемы продаж на вторичном биржевом рынке облигаций. В октябре продажи составили 16,2 миллиарда рублей против 39,7 миллиарда в сентябре и 86,1 миллиарда рублей в августе.

Как подтверждение закономерности в наметившейся тенденции выглядели итоги размещения Минфином России в среду ОФЗ на 20 миллиардов рублей по номиналу (что вдвое выше предыдущего) при спросе примерно на 51 миллиард.

Между тем, в конце недели рубль опять попал под давление. Кроме динамики рынка нефти свою лепту внесли откровения замминистра финансов РФ Сергея Сторчака по поводу рынка государственных облигаций.

Он, в частности, заявил, что Минфин РФ не доволен сложившимися на рынке высокими доходностями по ОФЗ. Однако "сломать" рынок и размещаться по более высоким ценам (и соответственно с низкой доходностью) ведомство не может, признал чиновник.

При этом Сторчак заявил, что в ближайшую среду Минфин попытается уловить тренд и нарастить объем размещения ОФЗ с прошлых 20 миллиардов рублей по номиналу, которые, в свою очередь, оказались вдвое выше предыдущего размещения.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели проходило под знаком провала рынка нефти, импульсы которого участились. "Медведи" рынка "черного золота" не стали ожидать очередного вторника и ударили уже в пятницу. Нефть обновила минимум с октября прошлого года, опять опустившись в цене более чем на 6% — уже до 58,59 доллара за баррель марки Brent.

При этом рубль немного поддался такому напору, однако проявил сдержанную динамику. В итоге, рублевая цена барреля сорта Brent сползла ниже 3,9 тысяч рублей. Такая стойкость дает надежду на сохранение независимости от нефтяного фактора и далее. Однако, если опять заговорит геополитика, да еще на фоне неуверенной динамики рынка "черного золота", то рубль может потерять устойчивость и двинуться в район 67 а затем и 68 против доллара.



