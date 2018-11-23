МОСКВА, 23 ноя —ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу торгуются преимущественно в "красной зоне", акции компаний энергетического сектора дешевеют более чем на 3% на фоне падения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 19.01 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,47%, до 24350,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 2642,88 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,06%, до 6976,35 пункта. Рынки США были закрыты в четверг из-за празднования Дня благодарения, а в пятницу торги завершатся раньше обычного.

Давление на американские фондовые биржи оказало падение цен на нефть, в связи с чем акции энергетических компаний дешевеют. Стоимость нефти марок Brent и WTI в пятницу вечером рухнула на 6-7% из-за опасений переизбытка сырья на рынке, при этом цена Brent опускалась ниже 59 долларов за баррель впервые с 27 октября 2017 года. Бумаги Chevron теряют в цене 4%, Halliburton и Exxon Mobil — по 3,5%, Schlumberger — 3,3%.

Помимо этого инвесторы продолжают следить за новостями о развитии торгового конфликта между США и КНР. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20 в Аргентине на следующей неделе.

При этом в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь отметил, что Китай не приемлет заявлений и действий во время саммита G20, которые будут подрывать его коренные интересы.

"Саммит G20 и любая форма прогресса в торговом конфликте между США и КНР — два главных фактора, которые смогут поддержать рынки", — считает старший инвестспециалист Independent Advisor Alliance Крис Закарелли (Chris Zaccarelli), чьи слова приводит агентство Блумберг.