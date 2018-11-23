МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций подвергся распродажам практически по всему спектру бумаг в "черную пятницу" на обвале нефти ниже 59 долларов за баррель по марке Brent, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,12% — до 2342,97 пункта, индекс РТС — на 2,18%, до 1113,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.34 мск рос на 68 копеек — до 66,3 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 75,14 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 5,78% — до 58,98 доллара за баррель.

"В пятницу 23 ноября российский фондовый рынок серьезно просел на фоне стремительного падения нефтяных котировок", — отмечает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

"Стоимость углеводородов продолжает свое победное пикирование. Все возможные и даже невозможные причины для столь длительного и глубокого снижения, включая конспирологические и самые невероятные, уже были по несколько раз обсуждены. Похоже, запасы логически обоснованных аргументов уже иссякли и придется констатировать куда более элементарную истину – рынок просто собирает стопы и выносит на мэрджин коллы (рынок провоцирует вынужденную продажу нефтяных фьючерсов – ред.) чрезмерно самоуверенных или слишком терпеливых нефте-быков", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

Впрочем, если это действительно так, то значит, падение скоро остановится, так как по технике мы уже пришли туда, куда должна были прийти, полагает он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,5%) на фоне провала рублевой цены нефти ниже 3,9 тысяч за баррель сорта Brent. Выросли также акции "Фосагро" (+1,4%), "Акрона" (+1,3%), "Норникеля" (+0,7%), НЛМК (+0,6%), являющиеся бенефициаром роста курса доллара к рублю", — комментирует Марчена из Forex Club.

Акции "Газпрома" упали на 1,38%, "Газпром нефти" – также на 3,25%, "Лукойла" – на 2,98%, "Роснефти" – на 1,44%, префы "Транснефти" – на 0,62%, а также акции "Новатэка" на 0,75%, бумаги "Татнефти" (префы – на 3,27%, обыкновенные акции – на 3,75%), бумаги "Башнефти" (префы – на 1,78%, обыкновенные акции – на 0,98%).

При этом традиционно на ослаблении рубля выросли префы "Сургутнефтегаза" — на 1,71%.

"Бизнес компании "Сургутнефтегаз" нельзя назвать нефтяным из-за огромной валютной позиции. При падении котировок сырья акции компании дорожают в ожидании положительной разницы от валютной переоценки и пропорционального увеличению чистой прибыли роста дивидендов", — комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие брокер".

Московская биржа с 21 декабря включает депозитарные расписки на акции ритейлера "Лента" в расчет индекса Мосбиржи и индекса РТС, при этом исключает из расчета обыкновенные акции НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК). При этом в лист ожидания на исключение из состава индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Мечел".

После небольшого роста бумаги "Ленты" закрылись на уровне в 233,4 рубля, показав нулевую динамику, ОВК упали к закрытию торгов на 2,49%, обыкновенные акции "Мечела" – на 2,06%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2300-2400 пунктов, а РТС – в коридоре 1085-1145 пунктов.

Пока все сигналы говорят о том, что российский рынок, скорее, может продолжить снижение, нежели возобновить рост, считает Соснова из "Фридом Финанс".

"Индекс Мосбиржи продолжает колебаться в коридоре 2335-2365 пунктов, но если к понедельнику внешняя конъюнктура не сгладится, рублевый индикатор быстро спустится к 2300 пунктам. Вниз его потянут бумаги нефтяных компаний, которые до сих пор торгуются с отставанием от сырьевых колебаний. Индекс РТС сохраняется внутри краткосрочного коридора 1110-1135 пунктов и тоже имеет шансы на новую волну снижения", — говорит Анна Бодрова из "Альпари".