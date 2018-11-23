МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером усилил снижение к доллару и к евро на фоне очередного падения цен на нефть – более чем на 6%.

В то же время, сползание российской валюты носит ограниченный характер, что привело к падению рублевой цены нефти ниже уровня 3,9 тысячи рублей за баррель сорта Brent, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.50 мск повышался на 60 копеек — до 66,22 рубля, курс евро — на 22 копейки — до 75,07 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль в пятницу вечером усилил снижение к доллару и к евро, отыгрывая провал рынка нефти к минимумам с октября 2017 года — уже ниже 59 долларов за баррель.

Обвалы "черного золота" (более чем на 6%) участились – это уже третий за последние 10 дней. Инвесторы связывают такую динамику со спекулятивной игрой, целью которой является вынужденная продажа нефтяных фьючерсов (для снижения рисков дальнейших убытков) инвесторами, купившими их в расчете на рост.

В то же время, ослабление рубля носит сдержанный характер. Поддержка рублю приходит от налогового периода ноября, пик которого придется на ближайший понедельник, когда будут уплачиваться в бюджет НДПИ и акцизные сборы. Экспортеры под эти платежи продают валютную выручку.

В итоге рублевая цена марки Brent сползла в район уровня 3,9 тысячи за баррель, демонстрируя устойчивость российской валюты против "черного золота". Доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,3-1%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пара доллар/рубль проверяла в пятницу на прочность сопротивление около 66,3, закрепление выше которого позволит продолжить ей рост в район 67, оценила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер". Ближайшим сопротивлением для пары евро/рубль выступает отметка 75,40, добавила она.

"Надеждой "быков" на следующей неделе, пожалуй, станет разве что высокая вероятность отскока вверх нефтяных котировок после обвального падения. Однако и это может произойти не сразу. В преддверии саммита "Большой двадцатки" лидеры США и КНР также могут возобновить попытки договориться по торговому вопросу", — добавила Кожухова, говоря о возможных позитивных факторах курсовой динамики рубля.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,1-67,5 рубля, евро – в коридоре 74,5-75,9 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.