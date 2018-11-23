МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей рабочей неделе коррекционного повышения рынка акций РФ и стабилизации рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на 1% каждый. Цена на нефть марки Brent подрастет примерно на 4 доллара за баррель выше 63 долларов за баррель, а курс евро к доллару поднимется на 0,5 цента выше уровня 1,135. Рубль относительно доллара и евро не изменится и останется около 65,7 рубля и подрастет на 10 копеек к евро до 74,8 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В начале торговой недели инвесторы будут отыгрывать итоги саммита ЕС, на котором должно быть принято решение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, отмечает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA. "Учитывая сжатые сроки подготовки финального документа и сохраняющиеся внутрипартийные противоречия внутри самого Соединенного Королевства, мы полагаем, что сроки утверждения данного документа могут быть перенесены", — считает аналитик.

Главным событием следующей недели станет саммит стран G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Для мирового рынка наибольшее значение имеет встреча президента США Дональда Трампа с китайским главой Си Цзиньпином по вопросам торговых противоречий. Позитивные результаты данной встречи (подписанные соглашения и устные высказывания) могут заставить инвесторов поверить в намерение Трампа не ужесточать торговые пошлины против китайских товаров в следующем году и повысить интерес инвесторов к рисковым активам", — говорит эксперт.

Для российского рынка будет играть наибольшее значение встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, отмечает аналитик. Позитивные результаты данной встречи (в случае их наличия) могут повлиять на решение Банка России по ключевой ставке, которое состоится 14 декабря 2018 года, полагает он.

Также среди важных событий недели: доклад ЕЦБ о финансовой стабильности (26 ноября), заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+ (27 ноября), публикация ВВП США (28 ноября), аукционы Минфина по размещению ОФЗ (28 ноября), публикация протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (29 ноября), перечисляет аналитик.

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" отмечает, что определенные оптимистичные заявления лидеров государства и бизнеса могут прозвучать в пятницу на форуме "Россия зовет!".

ДИНАМИКА НЕФТИ

Нефтяной рынок слаб и ждет решений ОПЕК+ по сокращению объемов добычи, однако в текущей ситуации это вряд ли станет полноценным драйвером для восстановления цен, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Цены на нефть марки Brent достигли технического уровня поддержки в районе 62 долларов за баррель и пошли ниже. Мы предполагаем, что до заседания ОПЕК котировки моту опуститься в район 56 долларов за баррель. США и Саудовская Аравия сообща давят на рынок, первые наращивают коммерческие запасы, а вторые добычу", — говорит Анна Кокорева из "Альпари".

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Богдан Зварич из Промсвязьбанка полагает, что на предстоящей неделе мы можем увидеть коррекционный рост. В текущий момент важным позитивным фактором выступает снижение санкционных рисков, указывает он. "Краткосрочные риски вложения в российские активы снизились, что в ближайшие недели будет позитивно сказываться на спросе. Это уже проявилось, например, в росте спроса на российские облигации – на прошедшей неделе спрос на аукционах Минфина превысил предложения в 2,5 раза", — добавляет он.

В то же время он отмечает, что при этом негативными факторами для рынка остаются динамика цен на нефть и падение спроса на рисковые активы.

"Неделя на российском фондовом рынке ожидается относительно спокойной. Технический анализ предсказывает боковое движение, а фундаментальные факторы, по нашему мнению, указывают на возможный небольшой рост. Динамика по секторам может быть относительно ровной, при этом немного лучше рынка на предстоящей неделе могут выглядеть акции компаний финансового сектора, а также потребительского сектора из-за начала сезона распродаж и приближения зимних праздников", — комментирует Андрей Манько из "РИА Рейтинга".

Негативные настроения, преобладающие на американском рынке, сказываются на всех мировых фондовых площадках и российский рынок не исключение, отмечает Кокорева из "Альпари". Если снижение индексов продолжится, а, судя по всему, S&P 500 собирается к отметке 2570 пунктов, то и индекс Мосбиржи под негативным воздействием снизится, указывает она. Индекс РТС, наоборот, может проявить устойчивость за счет стабильности в рублевых парах, полагает аналитик.

"Начинается налоговый период, отечественные нефтегазовые компании будут отчислять НДПИ, спрос на рубль возрастет. Есть шанс дальнейшего снижения рублевых пар, в связи с этим РТС будет более устойчивым", — добавляет эксперт.

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ

Российский рубль на предстоящей неделе, скорее всего, будет находиться в боковом движении, однако в отдельные торговые сессии будет достаточно сильно укрепляться, что может быть обусловлено двумя факторами, считает Андрей Манько из "РИА Рейтинга".

"Во-первых, на предстоящей неделе будут выплачиваться налоги, в том числе на добычу полезных ископаемых и налог на прибыль. Во-вторых, санкционная риторика отходит на второй план. В частности, второй пакет санкций, который ожидался в середине ноября, был сдвинут на неопределенный период. Таким образом, можно ожидать, что в отдельные торговые сессии пара доллар-рубль может торговаться ниже 65, однако ближе к концу недели, скорее всего, вернется в диапазон 65-66", — оценил он.

Начинается налоговый период, отечественные нефтегазовые компании будут отчислять НДПИ, спрос на рубль возрастет, считает Анна Кокорева из компании "Альпари".

Рубль выглядит довольно крепким на фоне кажущегося снижения геополитического риска, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Однако падение нефти ниже 60 долларов, и объявление новых санкций Госдепа в отношении России могут привести к "встряске" на валютном рынке. Отчасти она будет смягчена за счет продажи валюты экспортерами", — добавил он.

Политика остается для российского рынка главным факторов риска, также считает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На неделе финансовую отчетность опубликуют "Аэрофлот", "Русгидро", "Лукойл" и Банк "Санкт-Петербург", напоминает Кокорева из "Альпари". Наиболее интересной должна стать отчетность "Лукойла", считает аналитик и ждет от компании хороших результатов.

Кочергин из банка "Восточный" считает, что наиболее привлекательными для инвесторов на неделе будут горнодобывающая сфера и золотодобыча, в лидерах роста можно ожидать "Норникель", "Полюс" и Polymetal. В лидерах снижения могут оказаться бумаги "Роснефти", "Татнефти", "Башнефти" и "Лукойла".

Рынок акций на новой неделе будет довольно подвижным: отчитывается также Сбербанк, добавляет Вайсберг из ИК "Регион".

Из ликвидных бумаг стоит обратить внимание на акции Сбербанка, "Аэрофлота", "Алросы" и "Лукойла", считает Зварич из Промсвязьбанка.

Лучше рынка будут торговаться акции потребительского сектора и энергетики, а также некоторых финансовых компаний и банков, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Аутсайдерами могут выступить бумаги сырьевого сектора, что обусловлено продолжающимся снижением цены на нефть, добавил он.