МОСКВА, 24 ноя /ПРАЙМ/. Риски снижения цен на нефть в 2019 году сохраняются на фоне снижения цен на сырьё в ноябре, однако взвешенная монетарная политика и бюджетное правило позволят сохранить макроэкономическую стабильность в России, считает начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик. По его мнению, ускорение роста ВВП России свыше 2% возможно за счёт инвестиций и роста несырьевого экспорта.

Эксперты Высшей школы экономики подготовили доклад, в котором прогнозируют, что 2019 год будет самым тяжёлым для экономики РФ в предстоящую трехлетку. Авторы доклада считают, что темпы роста ВВП РФ в ближайшие три года будут находиться на уровне 1,6-1,9%, что несколько хуже прогноза Минэка. По мнению экспертов ВШЭ, отрицательно на экономике России скажутся снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС.

"Падение цен на нефть в ноябре свидетельствует о рисках более низких цен на энергоносители в 2019 году по сравнению с текущим годом, однако важно, что даже в условиях возможно более высокой волатильности цен на нефть основы макроэкономической стабильности будут сохраняться за счет действия бюджетного и монетарного правил и снижения зависимости экономики от конъюнктуры сырьевых рынков", — сказал Лисоволик РИА Новости.

В то же время, по его мнению, остаются возможности для некоторого восстановления цен на нефть в случае более решительных действий со стороны стран-экспортеров нефти по поддержанию цен, а также снижения интенсивности оттока капитала в следующем году после достаточно высоких показателей текущего года.

"Вместе с тем основным фактором ускорения темпов роста и превышения показателей в 2% в год может стать скорее появление внутренних двигателей роста (прежде всего улучшение динамики инвестиций и производительности труда, эффективности производства), а также рост нетопливного экспорта за счет выхода российской продукции на новые рынки. Именно в случае с ростом экспорта могут появиться возможности за счет заключения новых торговых соглашений", — сказал Лисоволик. Он напомнил, что в 2019 году, в частности, ожидается запуск соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром, ведутся переговоры с рядом других быстрорастущих стран Азии.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2019 году составит 1,3% при цене нефти 63,4 доллара за баррель, в 2020 году рост экономики ускорится до 2% при цене нефти 59,7 долларов за баррель, в 2021 году рост ВВП РФ составит 3,1% при цене нефти 57,9 долларов за баррель.

В пятницу январский фьючерс на нефть марки Brent падал на 5,78% — до 58,98 доллара за баррель.