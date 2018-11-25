МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Стоимость биткоина (Bitcoin) в ночь на воскресенье опустилась ниже отметки в 4 тысячи долларов впервые с сентября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 01.17 мск биткоин дешевел на 10,17%, до 3,879 тысяч долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 10,71% — до 3,976 тысячи долларов.

В понедельник, 19 ноября, биткоин преодолел психологическую отметку в 5 тысяч долларов. Некоторые аналитики связывали падение с тем, что на прошлой неделе прошел "хардфорк" Bitcoin Cash, то есть разделения ее на две — Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Хардфорки обычно приводят к дестабилизации рынка криптовалют.