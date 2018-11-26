МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций подвергся распродажам по всему спектру бумаг, индекс Мосбиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с 30 октября, индекс РТС торгуется ниже 1100 пунктов впервые с 14 ноября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.47 мск понедельника падал на 2,15% — до 2292,57 пункта, индекс РТС — на 2,61%, до 1084,41 пункта.

Акции нефтегазового сектора падают цене в пределах 1,5-4,45%, акции ВТБ – на 2,67%, привилегированные акции Сбербанка на 2,4%, обыкновенные — на 1,96%. Акции металлургического сектора дешевеют на 0,6-3,8%.

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