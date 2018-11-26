МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем под давлением геополитических рисков, прокомментировали опрошенные РИА Новости аналитики.

Индекс Мосбиржи к 11.41 мск снижался на 1,29% — до 2312,78 пункта, индекс РТС — на 1,5%, до 1096,85 пункта, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи с начала торгов понедельника падал ниже 2300 пунктов впервые с 30 октября, индекс РТС — ниже 1100 пунктов впервые с 14 ноября. В моменте индекс Мосбиржи максимально падал на 2,5% — до 2284,3 пункта, индекс РТС — на 3%, до 1080,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 24 копейки — до 66,44 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 75,55 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,05% — до 60,25 доллара за баррель.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ

"В начале текущей недели ситуация для российского рынка существенно ухудшилась. Китай и США всё ещё далеки от преодоления противоречий по торговым вопросам, что повышает риски глобального спада торговли и, как следствие, падение спроса на основные товары российского экспорта. Плюс к этому возникла неприятная ситуация в Керченском проливе", — комментирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Распродажи на российском рынке акций связаны с геополитической ситуацией, в свою очередь отметила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

"Обострение геополитических рисков не могло не оказать негативного влияния на спрос на российские активы. Пока данная ситуация способна оказать лишь краткосрочное влияние на наши активы", — заявил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

ПАДЕНИЕ РЫНКА

При этом на российском рынке в начале торгов понедельника преобладают продажи по всему спектру акций, а основные индексы теряли более 2%, отмечает Зварич из Промсвязьбанка.

"Что же касается динамики акций нефтегазового сектора, то здесь, возможно, сказывает динамика рублевой стоимости нефти, которая снижается в последние недели, что может оказать негативное влияние на показатели компаний. Отдельно отметим ситуацию в рубле, который, несмотря на снижение выглядит достаточно уверенно, что может быть связано с большим объемом налоговых выплат, предстоящих сегодня, а также восстановлением рынка энергоносителей", — говорит он.

"Акции нефтегазовых компаний также подвержены влиянию негативных настроений рынка. Цена на нефть в понедельник незначительно корректируется наверх, но общая тенденция остается нисходящей. То же самое касается финансового сектора и металлургов", — отмечает Кокорева из "Альпари".

Акции "Газпрома" падают на 1,65%, "Газпром нефти" — на 2,05%, "Лукойла" — на 1,65%, "Роснефти" — на 0,99%, префы "Транснефти" — на 0,89%, а также акции "Новатэка" на 0,81%, бумаги "Татнефти" (префы — на 1,33%, обыкновенные акции — на 2,47%), бумаги "Башнефти" (префы — на 0,83%, обыкновенные акции — на 0,94%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы — на 0,73%, обыкновенные акции — на 1,05%).

Акции ВТБ снижаются на 2,12%, привилегированные акции Сбербанка на 2,22%, обыкновенные — на 2,41%.

Акции металлургического сектора дешевеют на 0,41-2,3%. В частности, бумаги "Норникеля" теряют 1,11%, НЛМК — 0,73%, "Русала" — 2,29%.

Кочетков из "Открытие Брокер" отмечает возможность возвращения санкционных рисков как основания для распродаж на рынке.

"Важно заметить, что даже падающая нефть не смогла существенно продавить отечественный рынок, поскольку его слабость была связана с рисками ограничений, а не ценами на нефть. При снижении этих рисков бумаги были привлекательными, даже на фоне падения котировок Brent ниже 60 долларов", — отметил эксперт.

"Нефтегазовые компании дешевеют на фоне падения нефтяных котировок в пятницу, сегодняшнее восстановление цены Brent не перекрывает потерь стоимости "чёрного золота" в пятницу", — отмечает София Кирсанова, старший аналитик УК "Райффайзен Капитал".

"Давление на акции металлургов оказывают опасения по поводу эскалации торговых войн между Китаем и США, поскольку ясности в результате переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина нет. Банки дешевеют из-за угрозы новых санкций в отношении них", — считает эксперт.