МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается на ухудшении геополитического фона, при этом пик налоговых платежей и отскок вверх нефтяных котировок смягчают ослабление отечественной валюты, отмечают эксперты валютного рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.10 мск понедельника рос на 33 копейки — до 66,53 рубля, курс евро — на 59 копеек — до 75,64 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 1,59% — до 59,98 доллара за баррель.

РУБЛЬ УМЕРЕННО СНИЖАЕТСЯ

В начале торгов рубль заметно просел в парах к доллару и евро до 66,62 и 75,67 рубля соответственно.

При этом снижение отечественной валюты происходит на фоне падающего доллара на глобальных рынках, отмечает эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский.

К текущему моменту курс евро растет к доллару на международном валютном рынке форекс примерно на 0,3%.

Снижение рубля лишь отчасти связано с новостями о пограничном конфликте в Азовском море, считает аналитик.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"В пятницу рубль явно был диспропорционально крепок в контексте резкого падения цен на нефть. Многим заведомо было ясно, что сценарий сегодняшних биржевых торгов предопределен. То есть, новости о вооруженном конфликте в Азовском море – это не главный, хотя и, надо признать, весьма существенный фактор событий на биржевой площадке Мосбиржи", — комментирует Рожанковский.

"С точки зрения внутренних факторов стоит отметить пик налоговых платежей, что поддерживает курс национальной валюты. Но при этом обвал нефтяных котировок до очередных многомесячных минимумов — негативный фактор для рубля. Сегодня наблюдается коррекционное восстановление нефтяных цен — и это несколько стабилизирует позиции рубля", — в свою очередь отмечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

ПРОГНОЗЫ

"Запланированная на сегодня вечерняя публикация данных по ВВП РФ за октябрь могла бы стать новостным поводом для усиления динамики основных рублёвых валютных пар, но, учитывая вышеупомянутое, едва ли ей станет. Похоже, нас ждёт очередной день беспощадного доминирования геополитики на всех торгах", — полагает Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

До прояснения в течение дня реакции мирового сообщества на инцидент в Азовском море, доллар будет торговаться в диапазоне 66,2-67 рублей, диапазон для евро — 75,2-76 рублей, считает Егоров из ГК TeleTrade.

"Особую значимость для динамики рубля будет иметь реакция Запада на данные события, например, в ходе сегодняшнего заседания Совбеза ООН (19.00 по мск). Рынок будет чутко реагировать на любые сигналы о возможном ужесточении санкционного давления. Риски для российской валюты остаются смещенными в сторону ослабления", — комментируют аналитики Нордеа банка.

"Наступившая неделя уже преподнесла сюрпризы. Кроме того, ожидается еще целый ряд важных событий, которые окажут заметное влияние на мировые финансовые рынки. Ключевыми событиями, важными для российской валюты станут публикация протоколов последнего заседания ФРС США и итоги встречи мировых лидеров на саммите G20 в Аргентине (пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря – ред.)", — отмечает важные события недели эксперт из TeleTrade.