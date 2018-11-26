МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Последняя неделя осени началась с распродаж российских активов по всему спектру. Индекс Мосбиржи опускался ниже 2300 пунктов впервые с 30 октября, индекс РТС торгуется ниже 1100 пунктов впервые с 14 ноября. В моменте индекс Мосбиржи максимально падал на 2,5% — до 2284,3 пункта, индекс РТС — на 3%, до 1080,7 пункта.

Сильнее всех проседали в цене акции нефтегазового сектора — на 1,5-4,45%, акции ВТБ — на 2,67%, привилегированные акции Сбербанка — на 2,4%, обыкновенные — на 1,96%. Акции металлургического сектора дешевеют на 0,6-3,8%.

Рубль также снижается к доллару и евро, несмотря на подорожание нефти, которая после спада на прошлой неделе вновь пробила вверх психологическую отметку в 60 долларов за баррель. К середине дня курс доллара расчетами "завтра" рос на 33 копейки — до 66,53 рубля, курс евро — на 59 копеек — до 75,64 рубля.

СЕРИЯ ПРИЧИН

В качестве основной причины падения аналитики называют обострение ситуации в Керченском проливе в минувшие выходные. Как сообщила ФСБ России, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Хотя инцидент вряд ли будет иметь последствия в виде новых санкций, рынки всегда бурно реагируют на новости военного характера, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Кроме этого, отыгрывается падение цены на нефть, которое акции не успели отыграть в пятницу.

"Она падала ниже психологической отметки в 60 долларов за баррель, и на фоне растущей волатильности на рынках, у игроков нет уверенности в том, что утренний отскок продолжится, и нефть надолго вернется в коридор 60-70 долларов", — отмечает эксперт.

Рынки опасаются ужесточения санкций против России, в том числе введения санкций в отношении ОФЗ, рассуждает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

"Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании возрастает – возможно её увеличение до 7,75% или даже 8% (напомним, сейчас она составляет 7,5%). И если жесткие санкции будут введены, а Банк России не вмешается в торги, то падение курса рубля к радости российского бюджета составит 10-15%. При этом Банк России, как всегда, сделает заявление, что он таргетирует инфляцию, а не валютный курс", — считает он.

Помимо этого, сохраняющиеся торговые противоречия между США и Китаем грозят спадом мировой торговли, как следствие, снижением спроса на товары российского экспорта.

ПРОГНОЗЫ

По мнению Ващенко, в начале недели торговая динамика, скорее всего, будет оставаться отрицательной. Поддержкой по индексу Мосбиржи видится уровень 2270 п. Хуже рынка, вероятно, будут акции банков и сырьевых компаний, прогнозирует он.

По мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, конец ноября может пройти в выжидательных настроениях. Затем ситуацию могут изменить к лучшему несколько факторов.

"Инвесторы рассчитывают, что переговоры глав США и Китая на предстоящем саммите G20 в Аргентине позволят достичь прогресса по торговым разногласиям, для российского рынка важным будет результат предполагаемой на полях саммита встречи президентов Путина и Трампа", — отметил он.

Во-вторых, на будущей неделе страны ОПЕК+ будут решать вопрос о сокращении мировой добычи нефти. "По нашим оценкам, участники сделки заинтересованы в продлении соглашения на 2019 год, это может развернуть динамику нефтяных цен и поддержать отечественный рынок", — заключил эксперт.