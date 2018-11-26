МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Уровни корпоративного долга в последнее время заставляют нервничать инвесторов на рынке инструментов с фиксированной доходностью. Однако корпоративный долг — это опора фондового рынка, поскольку за его счет финансируются приобретения, выплаты дивидендов и обратные выкупы акций, говорится в статье Dow Jones.

Наряду с практически неограниченными расходами ФРС и экономическим восстановлением, корпоративный долг до сих пор способствовал 10-летнему подъему рынка акций.

Сейчас компании отмечают усиление давления, побуждающего их к сокращению долга. Процентные ставки недавно были повышены с 0% до 2%. Принимая во внимание, что в этом году облигации инвестиционного уровня потеряли почти 4%, инвесторы начали выводить средства из фондов налогооблагаемых облигаций в поисках более доходных альтернатив. Фондовому рынку, по всей видимости, придется продолжать рост без улучшения показателей долга.

Тема делевереджа (снижение долга) заинтересовала инвестиционного стратега Bank of America Merrill Lynch Майкла Хартнетта. Он с удовольствием проанализировал длительный период времени и сравнил сегодняшний рынок с такими событиями прошлых лет, как Тюльпанная лихорадка, Компания южных морей и 5000 лет действия процентных ставок. Прогнозируется, что в этом году объем эмиссии американских корпоративных облигаций возрастет до 13,6 трлн долларов с 1 трлн долларов в 2009 году, пишет Хартнетт. За этот период непогашенная корпоративная задолженность составит почти 75 трлн долларов, что составляет более 45% ВВП, а также превышает уровни, достигнутые в финансовый кризис прошлого десятилетия.

Как следует из анализа Хартнетта, вслед за ростом корпоративного долга в США увеличился и объем обратных выкупов акций — с 275 млрд в 2008 году до прогнозируемых 4,8 трлн долларов в этом году. Как и рынок, выкупы бумаг достигли рекордных максимумов. Однако, аналитик прогнозирует, что по мере повышения процентных ставок и замедления роста прибыли наступит Великий корпоративный делевередж.

Впрочем, обратные выкупы в любом случае могут утратить свое значение. Apple<AAPL> за финансовый год, завершившийся в сентябре, направила на покупку собственных акций 73 млрд долларов по сравнению с 33 млрд долларов, потраченных на эти цели в предыдущий финансовый год. Такое сокращение числа акций помогло ей повысить прибыль на акцию. Тем не менее акции королевы выкупов с конца сентября упали на 20,2%, потеряв на 11 процентных пунктов больше, чем индекс S&P 500. Cisco Systems и Southwest Airlines тоже смогли за счет обратных выкупов увеличить прибыль на акцию. Биржевой фонд Invesco BuyBack Achievers, состоящий из акций компаний, которые заметно сокращают число бумаг, находящихся в свободном обращении, отстал от рынка.

Банкиры опасаются, что корпоративный долг может спровоцировать очередную рецессию. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что стоит следить за корпоративным долгом нефинансового сектора. Тем не менее аналитики Merrill отмечают, что в последние кварталы объем корпоративных заимствований замедляется. Отношение долга к прибыли до выплаты процентов, налогов и учета амортизации опустилось примерно до 3,4х с недавнего пика 3,5х и по сравнению с минимумом 2,5х, отмечавшимся в 2012 году.

Если компании начнут сокращать долг, это поможет им пережить рецессию, но в то же время это ослабит драйверы роста, подталкивавшие рынок вверх в последнее время.