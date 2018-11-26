МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно просел под давлением внешнеполитических рисков, отмечают аналитики.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,47% — до 2308,5 пункта, индекс РТС — на 2,64%, до 1084,17 пункта, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи в течение торгов понедельника падал ниже 2300 пунктов впервые с 30 октября, индекс РТС — ниже 1100 пунктов впервые с 14 ноября. В моменте индекс Мосбиржи максимально падал на 2,5% — до 2284,3 пункта, индекс РТС – на 3,7%, до 1072,69 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.55 мск рос на 0,96 рубля — до 67,16 рубля, курс евро — на 1,1 рубля, до 76,15 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,68% — до 60,62 доллара за баррель.

В понедельник, 26 ноября, отечественный рынок акций завершил сессию в серьезном минусе, отмечает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

Главный негативный момент, очевидно, связан с геополитикой и возросшими на фоне инцидента в Керченском проливе рисками, полагает она. Акции в России сегодня демонстрируют динамику, противоположную той, что показывали акции на внешних площадках.

По ее словам, если инцидент не будет иметь продолжения, то в российских акциях наметится отскок. Однако могут быть "и далеко идущие последствия, и инвесторы совершенно не случайно закладывают в цены ожидания усиления санкционного давления на Россию", отмечает аналитик.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения оказались бумаги Сбербанка (префы упали на 2,8%, обыкновенные акции – 4,46%), депозитарные расписки En+ (-3,53%), акции "Русала" (-3,86%), префы группы "ГАЗ" (-3,89%).

"Сегодня падали бумаги компаний, которые наиболее чувствительны к санкциям и несущие потенциальные потери от усиления конфронтации с Украиной… В случае со Сбербанком падение во многом связано с фактором выхода из бумаг нерезидентов", — комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Также в лидерах снижения – большинство бумаг нефтегазового сектора, исключение составили акции "Роснефти" (+0,44%), префы "Башнефти" (+0,33%) и акции "Русснефти" (+2,18%).

Акции "Газпрома" упали на 1,49%, "Газпром нефти" – на 1,57%, "Лукойла" – на 1,01%, префы "Транснефти" – на 0,89%, а также акции "Новатэка" на 1,76%, бумаги "Татнефти" (префы – на 2,03%, обыкновенные акции – на 2,89%).

Обыкновенные акции "Башнефти" снизились на 0,47%, также снизились бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,45%, обыкновенные акции – на 1,62%).

В лидерах роста – акции Polymetal (4,39%), ОГК-2 (1,34%), депозитарные расписки "Русагро" 91,25%), акции "Яндекса" (1,13%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Сегодня в ходе сессии индекс Мосбиржи протестировал двойную поддержку в виде уровня 2300 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года. Пока "быкам" удалось удержать позиции выше этой отметки и, в случае нормализации ситуации, уже в ближайшие сессии они могут попытаться развернуть рынок и возобновить восстановление. В случае же пробоя этой поддержки первой целью снижения будет выступать уровень 2250 пунктов", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

При негативном развитии событий индекс Мосбиржи направится в сторону 2250 пунктов, может быть, ниже, считает Анна Бодрова из "Альпари". Нейтральный сценарий предполагает, что через пару дней и в отсутствие новостей рынок выровняется в область 2320-2360 пунктов, отмечает она.

"Индекс РТС вышел за пределы своего среднесрочного коридора 1110-1130 пунктов и направляется в сторону 1080 пунктов", — добавляет аналитик.

"События в Керченском проливе, разумеется, не добавляют оптимизма инвесторам, тем не менее, пока о каком-то существенном влиянии на российский фондовый рынок говорить рано. Основной риск – это очередной виток усиления санкционного режима, но пока такой сценарий далек от 100%-ной вероятности", — комментирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова.

В России во вторник по МСФО за третий квартал отчитаются банк "Санкт-Петербург", АФК "Система", "Обувь России" и "Мечел", напоминает Алексей Коренев из "Финама". Для участия в собраниях акционеров закроют реестры банк "Возрождение", "Трансконтейнер", НМТП, пойдет заседание совета директоров "Лукойла", добавляет аналитик.