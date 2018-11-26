МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрыли торги в "зеленой зоне", инвесторы отыгрывали новости о том, что правительство Италии обсуждает возможное внесение изменений в проект госбюджета страны на 2019 год, свидетельствуют данные бирж и комментарии экспертов.

Британский FTSE 100 по итогам торгов вырос на 1,2%, до 7036 пунктов, французский CAC 40 — на 0,97%, до 4994,98 пункта, немецкий DAX — на 1,45%, до 11354,72 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB поднялся на 2,77%, до 19233,45 пункта.

В понедельник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в правительстве Италии, что правящая коалиция страны обсуждает возможность сокращения целевого показателя дефицита бюджета на 2019 год до 2% ВВП с показателя 2,4%, который предполагался в исходном законопроекте. На фоне этих новостей акции итальянских банков выросли в цене. Так, бумаги UniCredit на фондовой бирже Милана подорожали на 5,54%, Intesa Sanpaolo — на 4,52%, UBI Banca — на 6,41%. Банковский индекс Италии поднялся на 4,83%.

"Акции итальянских компаний были сегодня лидерами роста в Европе… на фоне сообщений о том, что в правительстве рассмотрят уменьшение целевого показателя дефицита, чтобы предотвратить запуск Брюсселем дисциплинарной процедуры и поддержать рынки", — приводит агентство Франс Пресс мнение старшего рыночного аналитика Oanda Крейга Эрлема (Craig Erlam).

Совет министров Италии 13 ноября принял решение не изменять основные параметры госбюджета на 2019 год, несмотря на то, что 23 октября ЕК отклонила данный документ, дав Риму три недели на его доработку. Правительство постановило сохранить все основные позиции, заложенные в госбюджет.

21 ноября ЕК повторно отклонила этот документ, указав, что он предполагает отход от ранее начатых реформ, в частности в области пенсионного обеспечения. В этой связи еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что Италия не выполняет критерии ЕС по долгу, и поэтому ЕК считает оправданным введение в отношении страны так называемой процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP) в части госдолга. При этом Московиси подчеркнул, что пока это не означает запуска данной процедуры.