МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля вечером в понедельник теряет 1,5% к доллару и евро, несмотря на попытки нефти по марке Brent восстановить часть понесенных на прошлой неделе потерь; доллар консолидируется выше 67 рублей, евро – выше 76 рублей, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.43 мск понедельника рос на 1 рубль — до 67,19 рубля, курс евро — на 1,17 рубля, до 76,22 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,57% — до 60,56 доллара за баррель.

За прошлую неделю стоимость нефти марки Brent просела более чем на 10%.

РУБЛЬ ИГНОРИРУЕТ ПОЗИТИВ ОТ НЕФТИ

"С утра рубль еще поддерживал пик налогового периода, (в понедельник уплачиваются НДПИ и акцизные сборы). Однако во второй половине торгов отечественная валюта полностью потеряла уверенность и опустилась к минимуму с 14 ноября текущего года", — отмечает Иван Марчена из Forex Club.

Далее рубль уже не сможет рассчитывать на столь весомую помощь со стороны отечественных налогоплательщиков, считает Алексей Коренев из "Финама".

"Немаловажен и факт весьма значительных по объему платежей по внешнему долгу в декабре (порядка 7-8 миллиардов долларов). Так что ничего удивительного в том, что российская валюта, да еще и на фоне не слишком благоприятных внешнеполитических новостей, начала заметно ослабевать, нет", — комментирует аналитик.

"На валютной секции Московской биржи, на фоне роста геополитических рисков (в связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе — ред.) и несмотря на восстановление цен на нефть, российский рубль понес существенные потери", — констатирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

В результате на вечерних торгах доллар стабилизировался в районе 67,15 рубля, евро – 76,15 рубля.

ПРОГНОЗЫ

Рубль в целом отыгрывает то движение нефти, которое не успел отыграть еще в пятницу, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Сегодня торговая динамика очень волатильная, у инвесторов нет уверенности, что цена Brent в итоге сумеет удержаться выше 60 долларов за баррель. На мой взгляд, инвесторы в российские бумаги не хотят ждать, поскольку ослабление рубля порой бывает довольно резким. В случае, если нефть все-таки провалится ниже 60 долларов за баррель, они предпочли бы продать рублевые инструменты до того, как курс достигнет 70", — комментирует аналитик

А Зварич из Промсвязьбанка полагает, что закрепление выше отметки в 67 рублей за доллар не гарантирует продолжение роста – впереди "быков" ожидают сопротивления в виде нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года и уровня 68 рублей.

"Лишь в случае их преодоления можно будет говорить о технической возможности достижения уровня 70 рублей за единицу американской валюты. При этом на доллар продолжит давить фундаментальная недооцененность российского рубля", — полагает он.

Доллар США завершит сегодняшние сложные торги в коридоре 67-67,45 рубля, российская валюта вернулась к двухнедельным минимумам, евро закроет понедельник в диапазоне 76-76,5 рубля, полагает Анна Бодрова из "Альпари". "Если в паре с долларом рубль перепродан, то в паре с евровалютой рубль, напротив, близок к своему равновесному значению", — добавляет она.