МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов в понедельник вечером умеренно растет по отношению к доллару, инвесторы отыгрывают новости о том, что саммит ЕС одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из союза (Brexit), при этом рост сдерживают сомнения относительно того, получит ли документ поддержку британского парламента, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 21.58 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2819 доллара с 1,2813 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару снижался до 1,1331 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1341 доллара за евро. Доллар при этом поднимался к иене до 113,55 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,92 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 97,05 пункта.

Лидеры 27 стран, остающихся в ЕС, в воскресенье одобрили проекты договоренностей по Brexit. В тот же день Британия и ЕС заявили, что данный проект документа окончательно согласован. Перед подписанием проект соглашения должен рассмотреть парламент страны, но оппозиционные партии уже заявили, что не поддержат его. Значительные разногласия по тексту документа есть и внутри Консервативной партии.

По словам главного валютного стратега BNY Mellon Саймона Деррика (Simon Derrick), мнение которого приводит агентство Рейтер, большинство инвесторов полагает, что проект соглашения будет принят британским парламентом лишь со второго раза.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила ранее в понедельник, что палата общин парламента проведет итоговое голосование по соглашению с ЕС о Brexit 11 декабря. Мэй призвала депутатов поддержать внесенные ею ранее в парламент соглашение и сопровождающие его документы.