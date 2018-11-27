МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник проведет основные слушания по иску АО "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "ФК Открытие", к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) и банку "Траст" о незаконности сделки на 28 миллиардов рублей.

Истец требует признать недействительным договор цессии, по которому АСВ уступило банку "Рост" (в настоящее время присоединен к "Трасту") права требования к "Открытие Холдингу" на 28 миллиардов рублей.

На предыдущем заседании в октябре суд отклонил ходатайство истца об истребовании генерального соглашения между "Открытие Холдингом" и АСВ по санации "Траста" и плана участия АСВ в мерах по предупреждению банкротства "Траста" со всеми изменениями.

Как ранее пояснили в пресс-службе истца, "Открытие Холдинг" в конце 2014 года получил от АСВ заем на 28 миллиардов рублей как инвестор санации банка "Траст" и на такую же сумму заключил договор о займе с "Трастом". Однако позднее ЦБ решил сам санировать и "Открытие", и "Траст". Как отмечает "Открытие Холдинг", он в мае 2018 года одновременно получил уведомление от банка "Траст" о прекращении им обязательств и от банка "Рост" о том, что АСВ передало ему права требования по договору займа между АСВ и холдингом.

В сообщении "Открытие Холдинга" отмечалось, что договор передачи прав требования не может считаться действительным, а действия АСВ "являются недобросовестными и ущемляют интересы холдинга", поскольку "у холдинга списали его права на 28 миллиардов рублей, но оставили требования к нему на ту же сумму". РИА Новости не располагает комментариями АСВ и "Траста". В банке "Открытие" заявили, что не комментируют действия "Открытие Холдинга".

На базе банка "Траст" в России создается Банк непрофильных активов, который соберет в себе плохие и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи, до конца текущего года он должен консолидировать активы на 2,1-2,2 триллиона рублей. Акционерами БНА станут Фонд консолидации банковского сектора (97% акций), банк "ФК Открытие" (2% акций), и РФПИ (1% акций).